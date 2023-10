Futbalisti AS Trenčín prehrali so Spartakom Trnava 2:3

Niké liga – 12. kolo:



AS Trenčín - FC Spartak Trnava 2:3 (1:1)



Góly: 41. a 51. Soares - 15. a 77. Azango, 62. Bainovič. Rozhodcovia: Očenáš – Pozor, Straka, ŽK: Kmeť, Gajdoš, Bariš, Soares - Šulek, Kompan Breznik, Azango, Koštrna, 4256 divákov



Trenčín: Vozinha – Kmeť, Stojsavljevič, Bondarenko, Kozlovský – Gajdoš (62. Hollý), Bariš - Gong (88. Jude), Ibrahim, Soares - Kupusovič (88. Akila)



Trnava: Takáč – Koštrna, Štetina, Kóša - Kompan Breznik, Šulek (90.+2. Procházka), Zeljkovič, Bernát (46. Bainovič) - Ofori (46. Ofori), Ďuriš (90. Ristovski), Azango (84. Ujlaky)

Trenčín 29. októbra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín prehrali v nedeľňajšom zápase 12. kola Niké ligy so Spartakom Trnava 2:3. Po výbornom vstupe do sezóny tak v uplynulých troch stretnutiach získali iba jeden bod. Víťazný gól Spartaka dal v 77. minúte Philip Azango, pre ktorého to bol druhý presný zásah v stretnutí.Trnavčania sa dostali do vedenia v 15. minúte, keď dostal Azango loptu do siete aj s prispením teču. Za domácich však dvakrát skóroval Eynel Soares a Trenčania sa v úvode druhého polčasu dostali bližšie ku trom bodom. Trnavčania sa však nezlomili. Nerozhodný stav zariadil v 62. minúte štvrťhodinu po príchode na trávnik bývalý kapitán Trenčanov Filip Bainovič a víťazný gól dal Azango v 77. minúte po individuálnej akcii presnou strelou z uhla.