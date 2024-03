Futbalisti AS Trenčín remizovali na ihrisku MFK Skalica 0:0

Niké liga – 22. kolo:



MFK Skalica – AS Trenčín 0:0



ŽK: Morong (Skalica). Rozhodovali: Kráľovič – Roszbeck, Pacák, 1048 divákov.



Skalica: Luksch – Hrádecký, Ranko, Podhorin, Černek – Nagy, Hollý (89. Mášik) – Morong, Haša (90.+2 Baumgartner), Gaži (61. Matejov) – Smékal



Trenčín: Kukučka – Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský – Bariš – Gong (74. Uchegbu), Ibrahim, Gajdoš, Eynel (88. Sunday) – Kupusovič (74. Emeka)

Skalica 2. marca (TASR) - Futbalisti AS Trenčín remizovali v sobotňajšom stretnutí záverečného 22. kola základnej časti futbalovej Niké Ligy na ihrisku MFK Skalica 0:0. Hostia potrebovali na postup do skupiny o titul zvíťaziť, nepodarilo sa im to a obsadili 7. miesto. Predstavia sa tak v skupine o udržanie sa, rovnako ako Skalica, ktorá skončila na 9. priečke.Trenčania mohli streliť prvý gól v 13. minúte stretnutia, keď sa lopta dostala ku Gongovi v šestnástke. Nigérijský hráč však prestrelil bránku Skalice. Po polhodine hry vystrelil z diaľky Kmeť, no brankár Luksch predviedol veľmi dobrý zákrok a udržal nerozhodný stav. Po prestávke domáci zahrozili po štandardnej situácii. Nagyho center však minul ľavú žrď bránky. V 72. minúte sa nepresadil ani Gajdoš a diváci stále čakali na prvý gól. Krátko na to rozvlnil sieť Emeka, ale presný zásah neplatil pre ofsajd. Trenčania v závere ešte vyvinuli tlak, no neprekonali Lukscha.