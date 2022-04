Futbalisti AS Trenčín triumfovali na ihrisku Liptovského Mikuláša

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - AS Trenčín 0:3 (0:2)



Góly: 39. a 56. Kadák (prvý z 11 m), 41. Kupusovič. Rozhodovali: Ziemba - Kmec, Súkeníková, ŽK: Flak, Nagy – Stojsavljevič, Yem, Azango



L. Mikuláš: Sváček – A. Krčík, Šindelář, Pavúk, Nagy – Gerát Václavik (69. Staš) – Laura (84. Matoš), Flak (62. Pinte), Švec (62. Káčerík) – Andrič (62. Voško)



Trenčín: Kukučka – Yem, Stojsavljevič, Pirinen, Madu – Bainovič – Azango (88. Kmeť), Kadák (82. Gajdoš), Hollý (82. Ibrahim), Soares (66. Tučný) – Kupusovič (82. Letenay)

Liptovský Mikuláš 2. apríla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín triumfovali v zápase 4. kola skupiny o udržanie vo Fortuna lige na ihrisku MFK Tatran Liptovský Mikuláš hladko 3:0. Zaznamenali tretiu ligovú výhru za sebou a patrí im siedma priečka. Dvoma gólmi k tomu prispel Jakub Kadák. Domáci utrpeli na jar prvú prehru.Hráči Tatrana Liptovský Mikuláš ešte v jarnej časti Fortuna ligy neprehrali a dobrú športovú formu chceli potvrdiť aj proti Trenčínu. V úvode stretnutia boli ale aktívnejší hostia, domácej obrane robil problémy pohyblivý Soares. Prvú vážnejšiu šancu si vypracovali domáci v 27. minúte po chybe súpera. Šveca ale Kukučka vychytal. Na opačnej strane nevyužil zaváhanie brankára Liptovského Mikuláša útočník hostí Kupusović, ktorý z otočky netrafil odkrytú časť brány. Zlom nastal v 38. minúte po faule Pavúka na Hollého, po ktorom rozhodca odpískal pokutový kop. Ten s prehľadom premenil kapitán Trenčanov Kadák - 0:1. O dve minúty neskôr lovili domáci loptu zo siete znova. Tentoraz útočnú akciu Trenčína potiahol Soares, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci. Domáci totiž na chvíľu prestali hrať pre domnelé postavenie útočiaceho hráča mimo hru, čo po centrovanej lopte využil strelou z voleja Kupusović. Domáci boli po druhom inkasovanom góle chvíľu otrasení.Po návrate z prestávky mohli Liptáci už po troch minútach hry znížiť na rozdiel jediného gólu. Strelu Jakuba Šveca ale zastavila konštrukcia Kukučkovej bránky. Vzápätí sa po ďalšej akcii domáci domáhali pokutového kopu. Za protesty si ale vyslúžil Nagy iba žltú kartu. Následne prišli chvíle kapitána hosťujúceho celku. Najprv peknou strelou vyskúšal Sváčekovu pozornosť, aby neskôr zblízka úplne prestrelil bránu Liptovského Mikuláša. Čo Kadákovi nevyšlo v predchádzajúcom priebehu zápasu, tak si následne vynahradil v 56. minúte, keď si obhodil brankára Liptákov a poľahky skóroval do prázdnej bránky. Domáca lavička na priebeh stretnutia reagovala v 62. minúte viacnásobným striedaním. Do vyloženej streleckej pozície sa dostal striedajúci útočník domácich Voško, ale Kukučka nohou predviedol fantastický zákrok, po ktorom sa skóre nemenilo. Desať minút pred koncom riadnej hracej doby mohol zvýšiť už na rozdiel štyroch gólov hosťujúci Madu, ale Sváček svojich spoluhráčov podržal. V závere sa ešte nebezpečnou strelou z ostrého uhla prezentoval útočník Trenčína Tučný, ale brankár Tatrana loptu za svoj chrbát nepustil.