Futbalisti AS Trenčín vstúpili víťazne do jarnej časti ligy

AS Trenčín – FC Košice 4:1 (2:0)



Góly: 6. Gong, 43. Kružliak (vl.), 58. Hollý, 71. Gajdoš - 70. Fabiš. Rozhodovali: Smolák – Jekkel, Ferenc, ŽK: Stojsavljevič, Kozlovský - Šindelář, Medveď, ČK: 5. Golikov (Košice)



Trenčín: Kukučka – Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič (64. Bagin), Kozlovský (64. Skovajsa) – Bariš – Ibrahim (80. Djerlek), Gajdoš – Gong, Hollý (80. Hájovský), Soares (80. Sunday)



Košice: Figueiredo – Jonec (60. Innocenti), Kružliak, Šindelář – Fabiš, Gallovič, Greššák (62. Qose), Golikov – Obounet (60. Jones), Faško (85. Petrák) – Medved (85. Sovič)

Trenčín 11. februára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín vstúpili víťazne do jarnej časti Niké ligy. V nedeľnom súboji 19. kola zdolali FC Košice 4:1 a získali dôležité body v boji o hornú šestku. Trenčín je v tabuľke priebežne piaty, Košice na 10. priečke.Duel ovplyvnilo vylúčenie hosťujúceho Oleksandra Golikova už v 5. minúte a z následnej štandardnej situácie sa domáci dostali do vedenia. Po priamom kope Artura Gajdoša sa k odrazenej lopte dostal nigérijský krídelník Hilary Gong a poslal ju do siete. Pred prestávkou si dal vlastný gól obranca hostí Dominik Kružliak a Trenčín si cenné víťazstvo poistil po zmene strán zásluhou Dominika Hollého a Gajdoša. Čestný úspech hostí dosiahol Lukáš Fabiš.