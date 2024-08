Niké liga, 2. kolo:



AS Trenčín - FC Košice 2:0 (2:0)



Góly: 30. Uchegbu, 45.+2. Emeka. Rozhodovali: Kišš - Hrmo, Štofik, ŽK: Ben Sallam, Stolica (mimo ihr.), Sláviček - Zsigmund, Gallovič, Krivák, ČK: 53. Emeka (Tren.) po 2. ŽK, 372 divákov.



Trenčín: Sláviček - Hajovský, Bondarenko, Stojsavljevič, Holúbek - Ibrahim (66. Zorič), Ben Sallam (66. Bariš), Gajdoš (76. Donkor) - Uchegbu (86. Praženka), Emeka, Sunday Jude (86. Pavek)



Košice: Šípoš - Kružliak (86. Magda), Krivák, Gorosito - Bokros, Gallovič, Fabiš (70. Dos Santos) - Zsigmund (85. Varga), Faško (66. Miljanič), Takáč (46. Niarchos) - Medved



Skalica 3. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad FC Košice 2:0 v sobotňajšom zápase 2. kola Niké ligy. Oba góly strelili v prvom polčase, keď sa po polhodine hry presadil nigérijský útočník Emmanuel Uchegbu a v nadstavenom čase jeho krajan Chinonso Emeka. Práve Emeka v úvode druhého polčasu oslabil svoj tím, keď v priebehu dvoch minút dostal dve žlté karty. Duel sledovalo na štadióne v Skalici 372 divákov.Úvodných tridsať minút prinieslo opatrnejší futbal bez vyložených šancí. Eneka v 29. minúte najskôr efektnými nožničkami netrafil bránku, no krátko na to sa po Gajdošovej prihrávke Uchegbu dostal k strele spoza šestnástky a obstrelil brankára Šípoša - 1:0. Po chybe hostí v nadstavenom čase sa k lopte dostal Emeka, pred odkrytou bránkou ešte nemal loptu pod kontrolou, no následne prestrelil vracajúcich sa Košičanov - 2:0. Tí hrali po väčšiu časť druhého polčasu v presile, no napriek zvýšenej ofenzívnej aktivite nedokázali prekvapiť obranu Trenčanov.