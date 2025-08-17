< sekcia Šport
Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad MŠK Žilina 2:1
Hostia mohli ísť do vedenia už v 2. minúte, no hlavička Narimanidzeho skončila na konštrukcii brány.
Autor TASR
Trenčín 17. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad MŠK Žilina 2:1 v nedeľňajšom zápase 4. kola Niké ligy. V neúplnej tabuľke poskočili na priebežné 2. miesto, na ktorom majú po štyroch zápasoch deväť bodov. Preskočili aj Žilinu, ktorá prehrala prvýkrát v sezóne, v tabuľke má naďalej sedem bodov. Bolo to prvé domáce víťazstvo Trenčína nad Žilinou od novembra 2019.
Hostia mohli ísť do vedenia už v 2. minúte, no hlavička Narimanidzeho skončila na konštrukcii brány. Podobne pochodil aj Faško, ktorý v 18. minúte neskóroval z priameho kopu. V prvom polčase však boli napokon strelecky aktívnejší domáci, ktorí sa dostali z 16 strelám, z toho trom na bránu. Skóre otvoril Žilinčan Kaprálik, keď zakončil ofenzívnu spoluprácu s Barim - 0:1. V 39. minúte efektne vyrovnal Hájovský, ktorý sa dostal k odrazenej lopte a brankár Belko nedosiahol na jeho krížnu strelu šestnástkou. Trenčania pokračovali v koncentrovanom výkone aj v druhom polčase a naďalej boli ofenzívne aktívnejší. Rozhodujúci moment priniesla 69. minúta. Výkop brankára Belka zachytil Hájovský, ten pohotovo vysunul Khana, ktorý sa dostal pred žilinského brankára a rozhodol o triumfe domácich.
Niké liga, 4. kolo:
AS Trenčín - MŠK Žilina 2:1 (1:1)
Góly: 39. Hájovský, 69. Khan - 25. Kaprálik. Rozhodcovia: Gemzický – Pozor, Vass, ŽK: Kam (Trenčín)
Trenčín: Katič - Skovajsa, Križan, Bessile, Holúbek - Yakubu - Hájovský, Khan (76. Fiala) - Kam, Sabljič, Suleiman
Žilina: Belko - Minárik, Kaša, Narimanidze - Kopásek (78. Hranica), Káčer (78. Prokop), Ďatko (86. Juliš), Bari - Faško (66. Adang), Roginic, Kaprálik (65. Iľko)
