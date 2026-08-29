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Futbalisti AS Trenčín zvíťazili nad MFK Ružomberok 2:1
Pri otváracom góle stretnutia odviedol najväčší kus práce Clement Ansah.
Autor TASR
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Trenčín 29. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín si v 6. kole Niké ligy pripísali prvé ligové víťazstvo v novom ročníku. V sobotnom dueli zdolali na domácej pôde hráčov Ružomberka 2:1. Dvoma gólmi o tom rozhodol Eynel Soares, pričom rozhodujúci strelil v závere z pokutového kopu. Oba tímy začínali stretnutie bez plného bodového zápisu a Liptáci si tak musia na ligový triumf ešte počkať. Na konte majú jeden bod a sú na dne tabuľky. Trenčania sú s piatimi bodmi a so zápasom k dobru na priebežnej 8. priečke.
Pri otváracom góle stretnutia odviedol najväčší kus práce Clement Ansah. Ghančan sa v 4. minúte prvým dotykom do prázdneho priestoru zbavil brániacich hráčov, počkal si na nábeh Soaresa a ten pridal druhý gól v sezóne. Po nacvičenom rohovom kope pohrozil kapitán hostí Oliver Luterán, ktorý zostal osamotený na zadnej žrdi. Ansah mohol mať po prvom polčase na svojom konte okrem asistencie aj gól, keď sa nebránený dostal k zakončeniu. Jeho pokus však skončil na brvne aj zásluhou brankára Húsku. Prvý gól Ružomberčanov z hry v tejto sezóne prišiel v 74. minúte po spolupráci dvoch striedajúcich hráčov. Matěj Koubek zakončil do prázdnej bránky po tom, čo ho prudkou prihrávkou našiel Filip Souček. Ten mohol o päť minút neskôr pridať rozhodujúci presný zásah, no zlyhal v koncovke po ďalšej zo situácií vyplývajúcej z rohového kopu. V závere riadneho hracieho času potiahol hosťujúci Martin Bačík za dres Fedora Kasanu v súboji mimo loptu. Rozhodca Filip Malárik po konzultácii so systémom VAR ukázal na biely bod. Soares zostal pokojný a rozhodol. Brankár Trenčína Katič ešte po poslednej akcii zápasu zachránil domácich.
AS Trenčín - MFK Ružomberok 2:1 (1:0)
Góly: 4. a 90+3. Soares (druhý z 11 m) - 74. Koubek. Rozhodovali: Malárik - Pozor, Štofik, ŽK: Katič, Pavek - Lavrinčík, Marušin, D. Köstl, Bačík, Selecký, 1043 divákov
Trenčín: Katič – Jovanovič (82. Bessilé), Križan, Pavek, Skovajsa – Poom – Hájovský, Ansah - Sanusi (46. Kam), Gonzalez (66. Kasana), Soares
Ružomberok: Húska - Luterán, D. Köstl, Marušin, Selecký - Chobot (54. Hladík), Kostka, Lavrinčík, Tučný (54. Bačík) - Hranoš (71. Koubek), Boďa (21. Souček)
Pri otváracom góle stretnutia odviedol najväčší kus práce Clement Ansah. Ghančan sa v 4. minúte prvým dotykom do prázdneho priestoru zbavil brániacich hráčov, počkal si na nábeh Soaresa a ten pridal druhý gól v sezóne. Po nacvičenom rohovom kope pohrozil kapitán hostí Oliver Luterán, ktorý zostal osamotený na zadnej žrdi. Ansah mohol mať po prvom polčase na svojom konte okrem asistencie aj gól, keď sa nebránený dostal k zakončeniu. Jeho pokus však skončil na brvne aj zásluhou brankára Húsku. Prvý gól Ružomberčanov z hry v tejto sezóne prišiel v 74. minúte po spolupráci dvoch striedajúcich hráčov. Matěj Koubek zakončil do prázdnej bránky po tom, čo ho prudkou prihrávkou našiel Filip Souček. Ten mohol o päť minút neskôr pridať rozhodujúci presný zásah, no zlyhal v koncovke po ďalšej zo situácií vyplývajúcej z rohového kopu. V závere riadneho hracieho času potiahol hosťujúci Martin Bačík za dres Fedora Kasanu v súboji mimo loptu. Rozhodca Filip Malárik po konzultácii so systémom VAR ukázal na biely bod. Soares zostal pokojný a rozhodol. Brankár Trenčína Katič ešte po poslednej akcii zápasu zachránil domácich.
AS Trenčín - MFK Ružomberok 2:1 (1:0)
Góly: 4. a 90+3. Soares (druhý z 11 m) - 74. Koubek. Rozhodovali: Malárik - Pozor, Štofik, ŽK: Katič, Pavek - Lavrinčík, Marušin, D. Köstl, Bačík, Selecký, 1043 divákov
Trenčín: Katič – Jovanovič (82. Bessilé), Križan, Pavek, Skovajsa – Poom – Hájovský, Ansah - Sanusi (46. Kam), Gonzalez (66. Kasana), Soares
Ružomberok: Húska - Luterán, D. Köstl, Marušin, Selecký - Chobot (54. Hladík), Kostka, Lavrinčík, Tučný (54. Bačík) - Hranoš (71. Koubek), Boďa (21. Souček)