Niké liga: Futbalisti AS Trenčín zvíťazili na ihrisku FC Košice

Na snímke druhý sprava Kristi Qose (Košice) strieľa na bránu Trenčína v zápase 8. kola futbalovej Niké ligy FC Košice - AS Trenčín 22. septembra 2023 v Košiciach. Foto: TASR František Iván

Niké liga - 8. kolo:



FC Košice - AS Trenčín 0:3 (0:2)



Góly: 22. Jakubko (vl.), 44. Gong, 77. Mizerák (vl.). Rozhodovali: Dzivjak - Hancko, Vorel, ŽK: Mizerák - Ibrahim, 3252 divákov.



Košice: Kira - Fabiš, Jakubko, Šindelář, Mizerák - Golikov (69. Petrák), Greššák - Pačinda (22. Liener), Qose (46. Lačný), Anane (46. Vasiľ) - Sagna (84. Sovič)



Trenčín: Vozinha - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský - Ibrahim (88. Skovajsa), Bariš, Gajdoš (64. Hollý) - Gong (88. Jude), Kupusovič (74. Akila), Eynel Soares (88. Demitra)





Hlasy:



Anton Šoltis, tréner FC Košice: "Z vynútených dôvodov sme spravili nejaké zmeny v zostave. Dnes nám nevyšli. V prvom polčase sme boli veľmi odovzdaní. Meškali sme v súbojoch, hoci sme sa pripravovali na krídelné akcie, o ktorých sme vedeli, že je v nich súper veľmi silný a rýchly. Zle sme to však zatvárali, súper nás prečísloval a my sme sa ani nedostali k ofenzíve. Z tohto hľadiska sme boli veľmi bojazliví, to ma zarazilo. V druhom polčase sme sa trošku zlepšili, spravili sme nejaké zmeny. Naďalej sme sa však ťažko dostávali za obranu. Mali sme nejaké náznaky, ale súper bol lepší."



Ilija Stolica, tréner AS Trenčín: "V prvom rade sa chcem poďakovať domácemu klubu za pohostinnosť a prostredie, ktoré nám vytvoril. Cítili sme sa tu veľmi dobre. Ďakujem aj obom tímom za férový prístup k zápasu. Špeciálne nášmu tímu za hru, ktorú predviedol a za tri body, ktoré sme získali."



Košice 22. septembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v piatkovom dueli 8. kola Niké ligy na ihrisku FC Košice 3:0. Upevnili si tak pozíciu lídra tabuľky, na konte majú 19 bodov. Žilina, ktorú v nedeľu čaká duel na ihrisku Slovana Bratislava, stráca na Trenčanov štyri body. Košičania majú po siedmich dueloch sedem bodov a aj po víkendových dueloch budú na 10. mieste.Trenčania od prvých minút potvrdzovali výbornú formu z úvodu sezóny. Už v 5. minúte sa radovali z gólu, no Gong sa tešil predčasne, keďže jeho zásahu predchádzal dotyk lopty rukou. V 22. minúte už išli do vedenia, keď si obranca domácich Jakubko v snahe odvrátiť loptu strelil vlastný gól. Hostia mali v prvom polčase viac z hry a prevahu potvrdili v 44. minúte, keď Gong strelou spoza šestnástky prekonal Kiru - 0:2. V druhom polčase aktívnou hrou bránili dvojgólový náskok a hrozili aj v ofenzíve. Od 77. minúty viedli už 3:0 po signále z priameho kopu, po ktorom obranca Mizerák nešťastne stečoval loptu do vlastnej bránky.