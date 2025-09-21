Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Šport

Futbalisti Aston Villy nebodovali ani v 5. kole Premier League.

.
Na snímke futbalisti Aston Villy. Foto: TASR/AP

Reprezentant Poľska zároveň strelil v 67. minúte vôbec prvý gól hostí v novej sezóne PL.

Autor TASR
Londýn 21. septembra (TASR) - Futbalisti Aston Villy nebodovali naplno ani v 5. kole Premier League. V nedeľnom stretnutí na pôde Sunderlandu remizovali 1:1, domáci pritom hrali od 33. minúty bez obrancu Reinilda Mandavu, ktorý videl červenú kartu po faule na Casha.

Reprezentant Poľska zároveň strelil v 67. minúte vôbec prvý gól hostí v novej sezóne PL. To však nestačilo na premiérový plný bodový zisk, ôsmy bod pre nováčika zariadil Wilson Isidor. V ďalšom zápase sa medzi Bournemouthom a Newcastlom zrodila bezgólová remíza.



Premier League - 5. kolo:

AFC Bournemouth - Newcastle United 0:0



AFC Sunderland - Aston Villa 1:1 (0:0)

Góly: 76. Isidor - 67. Cash. ČK: 33. Mandava (Sunderland)
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia