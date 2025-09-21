< sekcia Šport
Futbalisti Aston Villy nebodovali ani v 5. kole Premier League.
Reprezentant Poľska zároveň strelil v 67. minúte vôbec prvý gól hostí v novej sezóne PL.
Autor TASR
Londýn 21. septembra (TASR) - Futbalisti Aston Villy nebodovali naplno ani v 5. kole Premier League. V nedeľnom stretnutí na pôde Sunderlandu remizovali 1:1, domáci pritom hrali od 33. minúty bez obrancu Reinilda Mandavu, ktorý videl červenú kartu po faule na Casha.
Reprezentant Poľska zároveň strelil v 67. minúte vôbec prvý gól hostí v novej sezóne PL. To však nestačilo na premiérový plný bodový zisk, ôsmy bod pre nováčika zariadil Wilson Isidor. V ďalšom zápase sa medzi Bournemouthom a Newcastlom zrodila bezgólová remíza.
Premier League - 5. kolo:
AFC Bournemouth - Newcastle United 0:0
AFC Sunderland - Aston Villa 1:1 (0:0)
Góly: 76. Isidor - 67. Cash. ČK: 33. Mandava (Sunderland)
Reprezentant Poľska zároveň strelil v 67. minúte vôbec prvý gól hostí v novej sezóne PL. To však nestačilo na premiérový plný bodový zisk, ôsmy bod pre nováčika zariadil Wilson Isidor. V ďalšom zápase sa medzi Bournemouthom a Newcastlom zrodila bezgólová remíza.
Premier League - 5. kolo:
AFC Bournemouth - Newcastle United 0:0
AFC Sunderland - Aston Villa 1:1 (0:0)
Góly: 76. Isidor - 67. Cash. ČK: 33. Mandava (Sunderland)