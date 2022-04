Futbalisti Atalanty Bergamo remizovali na ihrisku RB Lipsko

RB Lipsko - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1)



Góly: 58. Zappacosta (vl.) - 17. Muriel. Rozhodoval: Oliver (Angl.)

Bratislava 7. apríla (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo remizovali v prvom zápase štvrťfinále Európskej ligy na ihrisku RB Lipsko 1:1. Odveta je na programe 14. apríla.V 17. minúte sa z ľavej strany preštrikoval až do šestnástky Muriel a razantnou ľavačkou prekonal bezmocného brankára domáceho tímu - 0:1. O tri minúty mohol ten istý hráč pridať druhý gól, tentoraz namieril tesne vedľa žrde. Lipsko odpovedalo šancou Andreho Silvu, loptu po jeho pokuse z desiatich metrov zastavila žrď. Aj hostia trafili konštrukciu brány. V závere prvého polčasu už bol Gulácsi prekonaný, Pašalič však z bezprostrednej blízkosti poslal loptu z uhla iba do žrde.V 56. minúte fauloval Demiral v šestnástke Nkunkua, nariadenú jedenástku však A. Silva nepremenil. Domácim sa vzápätí predsa len podarilo vyrovnať, po centri Angelina vystrelil Orbán a jeho pokus ešte tečoval do vlastnej bránky Zappacosta - 1:1. V 82. minúte mohol Lipsku zariadiť výhodnejšiu pozíciu pred odvetou striedajúci Szoboszlai, no hlavou trafil len do brvna.