Futbalisti Augsburgu vyhrali nad FC Heidenheim v 22. kole Bundesligy

Alexis Claude-Maurice z Augsburgu (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi počas futbalového zápasu medzi FC Augsburg a 1. FC Heidenheim v Augsburgu v Nemecku v nedeľu 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

Heidenheim je posledný so štvorzápasovou šnúrou prehier, nevyhral od 6. decembra a na zónu bezpečia stráca šesť bodov.

Autor TASR
Berlín 15. februára (TASR) - Futbalisti Augsburgu vyhrali v nedeľnom zápase 22. kola Bundesligy nad Heidenheimom 1:0. Jediný gól padol z penalty v podaní Alexisa Clauda-Mauricea, ktorého tím využil prehru Kolína a poskočil na jedenáste miesto. Heidenheim je posledný so štvorzápasovou šnúrou prehier, nevyhral od 6. decembra a na zónu bezpečia stráca šesť bodov.



sumár - 22. kolo Bundesligy

FC Augsburg - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)

Gól: 80. Claude-Maurice (z 11 m)


