Futbalisti Augsburgu vyhrali nad FC Heidenheim v 22. kole Bundesligy
Heidenheim je posledný so štvorzápasovou šnúrou prehier, nevyhral od 6. decembra a na zónu bezpečia stráca šesť bodov.
Autor TASR
Berlín 15. februára (TASR) - Futbalisti Augsburgu vyhrali v nedeľnom zápase 22. kola Bundesligy nad Heidenheimom 1:0. Jediný gól padol z penalty v podaní Alexisa Clauda-Mauricea, ktorého tím využil prehru Kolína a poskočil na jedenáste miesto. Heidenheim je posledný so štvorzápasovou šnúrou prehier, nevyhral od 6. decembra a na zónu bezpečia stráca šesť bodov.
sumár - 22. kolo Bundesligy
FC Augsburg - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)
Gól: 80. Claude-Maurice (z 11 m)
