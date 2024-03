Futbalisti Banskej Bystrice remizovali s Košicami 1:1

MFK Dukla Banská Bystrica – FC Košice 1:1 (1:0)



Góly: 4. Rymerenko – 82. Qose. Rozhodovali: Kišš – Zemko, Halíček, ŽK: Godál – Hočko, 1683 divákov.



Banská Bystrica: Hruška – Migaľa, Godál, Willwéber – Pišoja, B. Ľupták (86. Depetris), Hlinka, Záhumenský - Marquinho (75. Považanec), Polievka, Rymarenko



Košice: Figueiredo – Fabiš, Šindelář, Kružliak, Innocenti, Davis – M. Faško (90+7 Gorosito), Hočko (72. Jones), Gallovič – Medved, Obounet (73. Qose)

Banská Bystrica 2. marca (TASR) - V 22. kole futbalovej Niké ligy remizovala Banská Bystrica s Košicami 1:1 a nepostúpila tak do nadstavbovej časti o titul. Po základnej časti skončila na ôsmom mieste. Hostia z východu republiky bodovali v treťom dueli v sérii a obsadili 10. priečku.Bystričania mali v prvom polčase viac šancí a v štvrtej minúte išli do vedenia po priamom kope Rymarenka z takmer 25 metrov, keď tečovaná lopta zaplachtila pod brvnom. Mohlo byť aj 2:0, Polievka pokoril Figueireda, ale arbitri posúdili, že dostal prihrávku do ofsajdu. Na opačnej strane tvrdou strelou preveril Faško brankára Hrušku. Pred prestávkou mal dve šance Rymarenko, najmä jeho nožničky volali po góle. V druhom dejstve hostia viac hrozili, najmä Medved, vyrovnať sa im podarilo z brejku, keď Jones unikol cez Považanca a ako na podnose pripravil koncovku Qosemu. V závere Banskobystričania vyvinuli tlak, ale víťazný gól nezaknihovali. Naopak, mohli prehrať, ak by v päťke po brejku nespálil tutovku Jones.