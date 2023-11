Futbalisti Banskej Bystrice sa tešili doma z výhry

Banská Bystrica (TASR) – Po takmer troch mesiacoch sa futbalisti Banskej Bystrice tešili doma z výhry. Plný bodový zisk zaknihovali pod Urpínom v tejto sezóne iba dvakrát, v auguste proti Skalici a novembrovú sobotu na Martina proti Michalovciam. Gólmi sa o to postarali oslávenci, narodeninový David Depetris a meninový Martin Rymarenko.



Skóre otvoril prvý menovaný a druhý pridal ďalšie dva góly na 3:0. Napokon skončil sobotňajší duel 14. kola medzi Banskou Bystricou a Michalovcami 3:1. "Pekný darček som si spravil k 35. narodeninám, ale musím poďakovať všetkým spoluhráčom, že bojovali. V kabíne mi povedali, že mi to chcú takto darovať, ja im ďakujem a hlavne aj mojej rodine, že vydržala pri mne, keď som bol frustrovaný, podržali ma, takže gól aj im venujem. Manželka mala v piatok narodeniny, malý chlapec dva dni dozadu, takže v nedeľu si asi šampanské dáme," prezradil po zápase David Depetris, ktorý sa v aktuálnej sezóne prvýkrát dostal do základnej zostavy, k čomu ešte poznamenal: "Možno vo štvrtok, keď sme trénovali štandardky, tak bola tam šanca, že pôjdem do základu, ale dokedy nie je jasná súpiska pred zápasom, tak nič neviete a nič nie je isté. Som si veril, že zasiahneme do hry, vyhráme a pridám nejaký gólik. Čakal som, že do zápasu zasiahnem od začiatku už dlhšie, toto bol asi osud."



Depetrisa tešili najmä tri body po dlhom čase doma: "Potrebovali sme po takmer troch mesiacoch doma vyhrať. Sú to dôležité tri body a dúfam, že nás naštartujú k nejakej domácej priaznivej sérii. Bolo skvelé, že sme si vypracovali trojgólový náskok. Na začiatku sme nemali možno nejakých desať minút loptu pod kontrolou, no potom sme boli efektívni a otvorili sme zápas a následne sme ho kontrolovali."



Ďalším mužom sobotňajšieho zápasu bol dvojgólový Martin Rymarenko. Ten mal pre zmenu meniny a dal si až dvojnásobný darček. Po výhre neskrýval radosť: "Je to dôležité a zaslúžené víťazstvo. Išli sme do zápasu s tým, že chceme určite vyhrať. Chceli sme prelomiť domácu nepriaznivú sériu, nebolo to doma ideálne, takže sme za to radi. To, že som mal meniny a dal som dva góly, tak o to je to sladšie pre mňa. Som rád, ale v prvom rade je výsledok dôležitý. To, že som dal dva góly, je iba čerešnička na torte pre mňa."



Odlišná atmosféra bola v šatni Michaloviec. Mužstvo zo Zemplína stále čaká na prvú výhru v sezóne. "Opakujem sa už asi každý týždeň, že sme boli málo aktívni, málo sme si šancí vypracovali. Banská Bystrica bola efektívna a zaslúžene vyhrala. Prehrávali sme 0:3, mali sme skôr na nepriaznivý stav zareagovať. Pri mojom góle nám vyšiel výborne signál. Potom sme tam mali náznaky, že sme mohli pridať druhý gól, bolo by to 3:2, ale už to bol záver, príliš neskoro prišla naša snaha," hodnotil duel pod Urpínom jediný strelec a kapitán Michaloviec Matúš Marcin uvedomujúc si, že v zostávajúcich štyroch kolách jesene čakajú jeho tím ťažší súperi: "Veríme, že na jeseň vyhráme nejaký zápas. Ak by sme tomu neverili, tak zbytočne futbal hráme. Vždy, keď vstupujeme na ihrisko, tak aspoň ja som nastavený tak, že ideme to zlomiť, veď je 0:0 a hrá sa 90 minút. Je jedno, aký súper pred nami stojí, ale chceme to zlomiť. Asi spadla na nás nejaká deka a ťažké je sa z toho dostávať."