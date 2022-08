Futbalisti banskobystrickej Dukly prehrali s Ružomberkom

MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Ružomberok 2:3 (2:0)



Góly: 3. Depetris, 37. Willwéber – 73. Pišoja (vlastný), 76. J. Maslo (z 11 m), 86. Kelemen. ŽK: Záhumenský, Kupčík, Ľupták – J. Maslo, Kelemen. Rozhodovali: Dzivjak – Štofik, Straka, 3528 divákov.



Dukla: Hruška – Migaľa, Kupčík, Prikryl, Záhumenský – Ľupták, Willwéber (83. Franko) – Slávik (54. Pišoja), Faško (66. Richtárech), Polievka – Depetris (66. Mazan)

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Tatran Lipovský Mikuláš 1:1 (1:1)



Góly: 14. Suľa - 19. Bedecs. ŽK: Pintér, Mondek, Grozdanovski, Vestenický, Suľa - Jendrišek, Václavik, Sváček, Nečas. Rozhodovali: Smolák - Jánošík, Halíček



Zlaté Moravce: Lukáč - Balan, Pintér, Bednár, Suľa - Duga, Ďubek, Pinte - Grozdanovski (65. Brenkus), Vestenický (65. Niarchos), Mondek



Liptovský Mikuláš: Sváček - Popovič, Bedecs, Bielák, Nečas - Gerát (78. Voško), Václavik, Staš (59. Totka) - Laura (36. Diviš), Jendrišek, Káčerík (78. Matoš)

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) - Futbalisti banskobystrickej Dukly prehrali v sobotu v 2. kole Fortuna ligy svoj prvý domáci zápas v tejto sezóne. Nestačili v derby na vicemajstrovský Ružomberok, ktorý vývoj duelu otočil z 0:2 na 3:2 vo svoj prospech.Domáci išli už v tretej minúte do vedenia, keď sa po centri Migaľu na vzdialenejšiu žrď presadil hlavou Depetris. Prvopolčasovú prevahu pretavila Dukla po troch nevyužitých čistých šanciach aj do druhého gólu, postaral sa oň razantnou strelou spoza šestnástky Willwéber. V druhom polčase naštartoval hostí až vlastný gól Pišoju po akcii Kelemena a po faule Kupčíka vyrovnal z penalty Maslo. V závere ešte využil zaváhanie v domácej defenzíve na víťazný gól zápasu striedajúci Kelemen.Ružomberok: Frühwald – Fabiš (66. Morong), J. Maslo, Mojžiš (46. Malý), Selecký (71. Madleňák)– Luterán (66. Kelemen), Lichý – Tučný, Rakyta (46. Halabrín), Regáli – GerecV sobotňajšom stretnutí 4. kola Fortuna ligy remizovali futbalisti ViOnu Zlaté Moravce-Vráble s MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1. Oba tímy ešte v novej sezóne neokúsili pocit z víťazstva, Moravce v jej doterajšom priebehu nazbierali dva body, Liptáci tri.Oba gólové momenty sa na Požitaví zrodili už v prvom polčase. V 14. minúte Samuel Suľa umiestnenou strelou k žrdi prekonal hosťujúceho brankára Dominika Sváčeka - 1:0. Hráči Tatrana vyrovnali o päť minút neskôr, keď Imrich Bedecs po dobrom centri umiestnil loptu hlavou do siete - 1:1. ViOn mohol v závere stretnutia strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale Ďubek pred Sváčekom neuspel a Mondekovu strelu zastavila žrď.