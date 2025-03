Futbalisti Bayernu Mníchov remizovali na pôde Unionu Berlín

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)



Gól: 53. Tietz



/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/

Werder Brémy - Borussia Mönchengladbach 2:4 (2:2)



Góly: 39. Schmid, 45.+1 A. Silva (z 11 m) - 7., 28. a 47. Plea (prvý z 11 m), 81. Kleindienst, ČK: 90.+2 Kleindienst po 2. ŽK

FSV Mainz - SC Freiburg 2:2 (1:0)



Góly: 34. Burkardt, 74. Hanche-Olsen - 58. Gregoritsch, 79. Kübler, ČK: 41. Kohr (Mainz)

Union Berlín - Bayern Mníchov 1:1 (0:0)



Góly: 84. Hollerbach - 75. Sane



/L. Bénes (Union) nastúpil v 81. min/

RB Lipsko - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)



Góly: 18. Simons, 48. Openda

Berlín 15. marca (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov nezvíťazili v druhom bundesligovom stretnutí za sebou. Po nečakanej minulotýždňovej prehre s Bochumom (2:3) remizovali na pôde Unionu Berlín 1:1. V 75. minúte ich poslal do vedenia striedajúci Leroy Sane, no bod pre domácich zariadil o desať minút neskôr Benedict Hollerbach. Slovenský stredopoliar László Bénes prišiel na trávnik v drese Unionu v závere duelu.Zo Slovákov bol v akcii aj obranca Denis Vavro v drese Wolfsburgu, ktorý prehral v Augsburgu 0:1. Borussia Mönchengladbach zvíťazila na pôde Werderu Brémy 4:2, hetrikom sa o to zaslúžil francúzsky útočník Alassane Plea. Mainz remizoval s Freiburgom 2:2. Štvrťfinalista Ligy majstrov Borussia Dortmund prehral na trávniku Lipska 0:2.