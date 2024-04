Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili nad 1. FC Kolín

Bayern Mníchov - 1. FC Kolín 2:0 (0:0)



Góly: 65. Guerreiro, 90.+3 Müller

VfL Bochum – 1. FC Heidenheim 1:1 (0:0)



Góly: 90. Schlotterbeck - 81. Schlotterbeck (vl.)



/M. Bero (Bochum) hral do 72. min, v 58. min dostal ŽK/

1. FSV Mainz 05 – TSG 1899 Hoffenheim 4:1 (0:1)



Góly: 48. Burkardt, 52. Mwene, 64. Gruda, 89. Onisiwo - 19. Kadeřábek

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 1:2 (1:2)



Góly: 36. Wöber - 22. a 28. Sabitzer (druhý z 11 m), ČK: 55. Adeyemi (Dortmund) po druhej ŽK

RB Lipsko – VfL Wolfsburg 3:0 (1:0)



Góly: 13. Olmo, 68. Šeško, 81. Openda

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3:0 (3:0)



Góly: 11. Guirassy, 17. Undav, 37. Leweling

Berlín 13. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotňajšom zápase 29. kola nemeckej Bundesligy nad 1. FC Kolín 2:0 a ešte oddialili majstrovské oslavy Bayeru Leverkusen. Za lídrom zaostávajú z druhej priečky priebežne o 13 bodov, "farmaceuti" môžu spečatiť zisk svojho prvého titulu už v nedeľu v prípade triumfu nad Brémami. Tretí je zásluhou horšieho skóre Stuttgart, ktorý zdolal Frankfurt 3:0.Bayern poslal v 65. minúte do vedenia Raphael Guerreiro, víťazstvo spečatil v nadstavenom čase Thomas Müller. Mníchovský klub si napravil chuť po dvoch ligových prehrách, po ktorých nasledovala remíza 2:2 na ihrisku Arsenalu v úvodnom dueli štvrťfinále Ligy majstrov. Zápas nedohral Kingsley Coman, krídelník Bayernu musel striedať v 50. minúte. Francúzskeho reprezentanta vyniesli z trávnika v bolestiach na nosidlách, držal si pritom pravé slabiny. Jeho štart v stredajšom odvetnom súboji s "Gunners" je podľa AP otázny.Štvrtú priečku si upevnilo Lipsko, ktoré si poradilo doma s Wolfsburgom 3:0. Piaty je naďalej Dortmund, ktorý zvíťazil v Mönchengladbachu 2:1. Oba góly hostí strelil v prvom polčase Marcel Sabitzer. Do základnej zostavy Dortmundu sa vrátil Sebastien Haller, útočník Pobrežia Slonoviny nastúpil za vestfálsky klub od začiatku prvýkrát od triumfu na Africkom pohári národov. Jeho "comeback" však trval iba osem minút, po faule Nica Elvediho si vykrútil ľavú nohu a musel hneď v úvode striedať. Rozsah zranenia nebol bezprostredne známy. Haller má na zdravotné problémy smolu, po prvenstve na APN dlho pauzoval pre zranenie členka, od návratu nastupoval v Bundeslige za Dortmund iba v záveroch zápasov.Bochum remizoval s Heidenheimom 1:1, slovenský stredopoliar Matúš Bero hral za VfL do 72. minúty. O oba góly sa postaral domáci obranca Keven Schlotterbeck, najprv si dal v 81. minúte vlastný gól a v potom v záverečnej minúte riadneho hracieho času namieril do správnej siete.