Futbalisti Bayernu vyhrali nad Dortmundom

Berlín 6. marca (TASR) – Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotňajšom šlágri 24. kola najvyššej nemeckej bundesligy na domácej pôde nad Borussiu Dortmund 4:2. Na čele tabuľky majú dvojbodový náskok pred RB Lipsko. Pod triumf sa podpísal hetrikom poľský kanonier Robert Lewandowski.



Domáci pritom mali katastrofálny vstup do zápasu a v 9. minúte prehrávali už 0:2. O oba zásahy sa postaral nórsky útočník Erling Haaland. Bayern však v ďalšom priebehu na ihrisku dominoval a ešte do polčasu dokázal vyrovnať, keď sa v 26. a 44. minúte presadil Lewandowski. Druhý zásah pridal z penalty. V druhom polčase pokračoval tlak Bavorov s vyše 65% držaním lopty a množstvom šancí, ale dlho bez presného zakončenia. To si domáci nechali na záverečné minúty. V 88. ich poslal do vedenia Leon Goretzka a o dve neskôr skompletizoval hetrik Lewandowski.



V popoludňajšom zápase zvíťazila Hertha Berlín nad Augsburgom 2:1. O jediný gól hostí sa postaral slovenský reprezentant László Bénes, ktorý už v druhej minúte poslal loptu z voleja ľavačkou k vzdialenejšej žrdi. Peter Pekarík z Herthy sledoval duel z lavičky.



Na čelo tabuľky sa na pár hodín prebojovalo Lipsko, ktoré zdolalo Freiburg 3:0 a dosiahol šiesty triumf v sérii, no večer už muselo znovu prepustiť miesto Bayernu.





Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1)



Gól: 76. Schick







Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1 (0:0)



Góly: 69. Kostič – 67. Kalajdžič







Hertha Berlín - FC Augsburg 2:1 (0:1)



Góly: 62. Piatek, 89. Lukebakio (11m) – 2. BÉNES



/za hostí Bénes do 74. min + gól/







SC Freiburg - RB Lipsko 0:3 (0:1)



Góly: 41. Nkunku, 64. Sörloth, 79. Forsberg







TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2:1 (2:1)



Góly: 8. Baumgartner, 74. Kramarič – 23. Weghorst, ČK: 90.+4 Otavio (Wolfsburg)







Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 4:2 (2:2)



Góly: 26., 44. a 90. Lewandowski (druhý z 11m), 88. Goretzka – 2. a 9. Haaland