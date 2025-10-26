Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti Bayeru Leverkusen vyhrali nad Fereiburgom 2:0

Christian Kofane z Leverkusenu (vľavo) a Maximilian Eggestein z Freiburgu bojujú o loptu počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi Bayerom Leverkusenom a SC Freiburgom v Leverkusene v Nemecku v nedeľu 26. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Leverkusenu patrí v tabuľke štvrté miesto, Freiburg je jedenásty.

Autor TASR
Berlín 26. októbra (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen vyhrali v nedeľnom zápase 8. kola Bundesligy nad Fereiburgom 2:0. Hostia dohrávali duel v početenj nevýhode, keďže obranca Philipp Lienhart dostal v 74. minúte druhú žltú kartu. Leverkusenu patrí v tabuľke štvrté miesto, Freiburg je jedenásty.



Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:0 (1:0)

Góly: 22. Poku, 52. Tapsoba. ČK: 74. Lienhart (po 2. ŽK)
