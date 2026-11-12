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Futbalisti Belgicka otočili duel v Izmire, Turci zostúpia do B-divízie
Arménsko stratilo šancu na postup, v tabuľke skončí tretie.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Futbalisti Belgicka zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí Ligy národov na pôde Turecka 2:1 a posilnili svoje šance na postup do štvrťfinále. V tabuľke 1. skupiny A-divízie sa posunuli s deviatimi bodmi priebežne na druhú priečku pred Taliansko (7 b.), ktoré o 20.45 h privíta lídra Francúzsko (10 b.).
Na štadióne v Izmire otvoril skóre v 20. minúte domáci Arda Güler, ktorý sa zaskvel parádnou strelou z priameho kopu. Turkom vydržalo vedenie len sedem minút, Belgičania v priebehu necelých štyroch minút otočili skóre zásluhou legionárov z talianskej Serie A. Najprv po prihrávke Jeremyho Dokuho vyrovnal stredopoliar SSC Neapol Kevin De Bruyne a vzápätí poslal hostí do vedenia Charles De Ketelaere z Atalanty Bergamo, ktorému naservíroval loptu na päťku Maxim De Cuyper. Domácim sa už vyrovnať nepodarilo. V samom závere nevyužil šancu striedajúci Hakan Calhanoglu a premiéra trénera Sergena Yalcina na tureckej lavičke sa tak skončila prehrou. Hráči z „krajiny polmesiaca“ sa nedočkali bodov ani na piaty pokus, nemajú už šancu posunúť sa zo štvrtej priečky a zostúpia do B-divízie.
V 2. skupine C-divízie uhral Cyprus v Jerevane s Arménskom remízu 1:1, čím si zaistil prinajhoršom baráž o postup do B-divízie. Arménsko stratilo šancu na postup, v tabuľke skončí tretie.
Na štadióne v Izmire otvoril skóre v 20. minúte domáci Arda Güler, ktorý sa zaskvel parádnou strelou z priameho kopu. Turkom vydržalo vedenie len sedem minút, Belgičania v priebehu necelých štyroch minút otočili skóre zásluhou legionárov z talianskej Serie A. Najprv po prihrávke Jeremyho Dokuho vyrovnal stredopoliar SSC Neapol Kevin De Bruyne a vzápätí poslal hostí do vedenia Charles De Ketelaere z Atalanty Bergamo, ktorému naservíroval loptu na päťku Maxim De Cuyper. Domácim sa už vyrovnať nepodarilo. V samom závere nevyužil šancu striedajúci Hakan Calhanoglu a premiéra trénera Sergena Yalcina na tureckej lavičke sa tak skončila prehrou. Hráči z „krajiny polmesiaca“ sa nedočkali bodov ani na piaty pokus, nemajú už šancu posunúť sa zo štvrtej priečky a zostúpia do B-divízie.
V 2. skupine C-divízie uhral Cyprus v Jerevane s Arménskom remízu 1:1, čím si zaistil prinajhoršom baráž o postup do B-divízie. Arménsko stratilo šancu na postup, v tabuľke skončí tretie.
Liga národov 2026/2027
A-divízia - 1. skupina:
Turecko – Belgicko 1:2 (1:2)
Góly: 20. Güler – 27. De Bruyne, 30. De Ketelaere
C-divízia - 2. skupina:
Arménsko – Cyprus 1:1 (0:1)
Góly: 58. Gharibjan – 9. Pikis
A-divízia - 1. skupina:
Turecko – Belgicko 1:2 (1:2)
Góly: 20. Güler – 27. De Bruyne, 30. De Ketelaere
C-divízia - 2. skupina:
Arménsko – Cyprus 1:1 (0:1)
Góly: 58. Gharibjan – 9. Pikis