Futbalisti Bellingham a Dunk vypadli pre zranenia z kádra Anglicka

Londýn 11. júna (TASR) - Stredopoliar Jude Bellingham a obranca Lewis Dunk nebudú anglickej futbalovej reprezentácii k dispozícii v najbližších kvalifikačných dieloch ME 2024 proti Malte a Severnému Macedónsku. Oboch hráčov vyradili zranenia.



Devätnásťročný Bellingham, ktorý po tejto sezóne zamieri z Borussie Dortmund do Realu Madrid, sa stále nezotavil zo zranenia zadného stehenného svalu. Namiesto zotrvania v kádri kouča Garetha Southgatea ho čaká rehabilitačný pobyt v anglickom národnom futbalovom centre. Zdravotné problémy má aj 31-ročný Dunk, zadák Brightonu preto v nedeľu opustil národný tím.



Angličania, ktorí sú so šiestimi bodmi na čele kvalifikačnej C-skupiny, sa 16. júna predstavia na Malte a o tri dni neskôr budú na manchesterskom Old Trafforde hostiť Macedóncov.