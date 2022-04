Futbalisti Brentfordu deklasovali Chelsea na jej ihrisku

Brighton & Hove Albion - Norwich City 0:0

FC Burnley - Manchester City 0:2 (0:2)



Góly: 5. De Bruyne, 25. Gündogan

FC Chelsea - FC Brentford 1:4 (0:0)



Góly: 48. Rüdiger - 50. Janelt, 54. Eriksen, 60. Janelt, 87. Wissa

Leeds United - FC Southampton 1:1 (1:0)



Góly: 29. Harrison - 49. Ward-Prowse

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 2:1 (2:0)



Góly: 7. Jonny, 36. Young (vlastný) - 86. Watkins (z 11 m)

FC Liverpool - FC Watford 2:0 (1:0)



Góly: 22. Diogo Jota, 89. Fabinho (z 11 m)



/J. Kucka (Watford) odohral celý zápas/

Londýn 2. apríla (TASR) - Futbalisti Brentfordu triumfovali v sobotnom stretnutí 31. kola Premier League na ihrisku Chelsea prekvapujúco suverénne 4:1. Víťazný gól na 2:1 dal v 54. minúte Christian Eriksen. Dán už po návrate na trávniky po srdcovom kolapse skóroval za dánsku reprezentáciu, v drese svojho nového klubu sa gólovo presadil premiérovo.Chelsea pred súbojom londýnskych tímov ťahala päťzápasovú víťaznú šnúru a tesne po zmene strán išla do vedenia po exportnej strele Rüdigera v 48. min. Nováčik sa však nezlomil a o šesť minút už viedol. Eriksenov gól prišiel po rýchlom protiútoku. Loptu z vlastnej polovice vyviezol Bryan Mbeumo, naviazal na seba pozornosť troch obrancov a do šestnástky poslal ideálnu prihrávku úplne voľnému Eriksenovi. Brentford zabodoval naplno tretíkrát z uplynulých štyroch stretnutí a opäť si vylepšil situáciu v záchranárskom súboji. Chelsea ukončila šnúru piatich víťazstiev.Hráči Watfordu v zostave so slovenským reprezentantom Jurajom Kuckom prehrali na ihrisku Liverpoolu 0:2. Naďalej im tak patrí 18. priečka, prvá pod čiarou zostupu. Domáci vyhrali desiaty ligový duel v sérii a sú stále o bod za Manchestrom City, ktorý vyhral na pôde Burnley 2:0. Slovenský stredopoliar odohral celý duel a v 22. minúte mal veľkú šancu otvoriť skóre. Podarilo sa mu uniknúť obrane "The Reds" a išiel sám na brankára Alissona. Ten ho však vychytal a z protiútoku udrel Liverpool. Joe Gomez našiel centrom v šestnástke Dioga Jotu a ten hlavičkou rozvlnil sieť. Poistku pridal v závere z pokutového kopu Fabinho. Pokutový kop zavinil Kucka, ktorý v šestnástke stiahol Jotu.Manchester City nemal komplikácie na pôde predposledného Burnley a zvíťazil 2:0. Oba góly dal v úvodnej polhodine. Na budúcu nedeľu privíta Liverpool v šlágri o čelo tabuľky.