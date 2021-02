Futbalisti Brna remizovali so Zlínom

Česká liga - 19. kolo:

SFC Opava - 1. FK Příbram 0:0

/K. Mondek hral do 75. min, R. Dedič (obaja Opava) hral do 59. min - M. Lalkovič (Příbram) hral do 87. min/



Zbrojovka Brno - Fastav Zlín 0:0

/D. Bariš odohral celý zápas, P. Štepanovský hral do 76. min, T. Záhumenský (všetci Brno) bol na lavičke náhradníkov - M. Hlinka nastúpil v 87. min, R. Matejov nastúpil v 90. min, M. Rakovan (všetci Zlín) bol na lavičke náhradníkov/



Praha 13. februára (TASR) - Futbalisti Brna remizovali v sobotnom domácom stretnutí 19. kola najvyššej českej súťaže so Zlínom 0:0. Rovnakým výsledkom sa skončil aj duel Opava - Příbram.