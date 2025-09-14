Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti Celty Vigo remizovali s Gironou 1:1

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Bod pre domácich zachránil v 90+2. minúte Borja Iglesias z pokutového kopu.

Autor TASR
Madrid 14. septembra (TASR) - Futbalisti Celty Vigo remizovali v 4. kole španielskej La Ligy s Gironou 1:1. Bod pre domácich zachránil v 90+2. minúte Borja Iglesias z pokutového kopu.



La Liga - 4. kolo:

Celta Vigo - Girona FC 1:1 (0:1)

Góly: 90.+2 Borja Iglesias (z 11 m) - 12. Vanat
.

