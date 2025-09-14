< sekcia Šport
Futbalisti Celty Vigo remizovali s Gironou 1:1
Bod pre domácich zachránil v 90+2. minúte Borja Iglesias z pokutového kopu.
Autor TASR
Madrid 14. septembra (TASR) - Futbalisti Celty Vigo remizovali v 4. kole španielskej La Ligy s Gironou 1:1. Bod pre domácich zachránil v 90+2. minúte Borja Iglesias z pokutového kopu.
La Liga - 4. kolo:
Celta Vigo - Girona FC 1:1 (0:1)
Góly: 90.+2 Borja Iglesias (z 11 m) - 12. Vanat
