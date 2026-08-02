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Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda zdolali B. Bystricu v 2. kole
Už na konci prvej minúty mohol Ramadan otvoriť skóre, no trafil iba konštrukciu brány.
Autor TASR,aktualizované
Dunajská Streda 2. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku Niké ligy. V nedeľnom dueli 2. kola zdolali doma nováčika MFK Dukla Banská Bystrica 2:0. Hostia sú naďalej bez bodu a gólu na poslednom mieste tabuľky.
Už na konci prvej minúty mohol Ramadan otvoriť skóre, no trafil iba konštrukciu brány. V 25. minúte prenikajúci Jukleröd trafil v pokutovom území do ruky Tótha. Rozhodca po preskúmaní videa nariadil pokutový kop, ktorý Trusa bezpečne premenil – 1:0. Druhý polčas začali lepšie hostia, no gól strelila Dunajská Streda. V 55. minúte sa DAC dostal do protiútoku, na ktorého konci Ramadan zakončil presne – 2:0. Tretí gól Dunajskej Stredy mohol prísť v 86. minúte, keď sa Udvaros ocitol sám pred Trefilom, brankár však jeho strelu bravúrne zneškodnil.
Niké liga – 2. kolo:
FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)
Góly: 26. Trusa z 11m, 55. Ramadan, Rozhodovali: Ruc – Štrbo, Kuba, ŽK: Sylla - Szánthó, 3452 divákov
Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Kacharaba (46. Blažek), Nemanič, Juklerod (62. Modesto) - Sylla, Diongue, Jenčuš (80. Bationo), Ramadan (62. Owusu) - Trusa, Gagua (62. Udvaros)
Banská Bystrica: Trefil – Tóth (60. Šikula), Bakaľa, Willwéber, Kazeem Soliu (83. Aalbi) – Richtárech (60. Považanec), Slebodník, Siviček (60. Acosta) – Hanes (73. Veselovský), Polievka, Szánthó
Hlasy po zápase:
Robert Klauss, tréner Dunajskej Stredy: „Máme za sebou dobrý zápas. Hrali sme to, čo sme chceli. Oproti zápasu v Konferenčnej lige sme urobili sedem zmien v základe, ale dobre sme to zvládli. Začiatok bol výborný, mohli sme dať aj viac gólov. V závere polčasu som nebol spokojný, urobili sme dve ľahké chyby, v polčase sme si to aj povedali. Aj preto sme začali lepšie druhý polčas a výkon sme korunovali gólom. Potom sme rotovali, urobili sme viac striedaní, aby sme mali čerstvé nohy. Celkovo to bol dobrý zápas, tri body, dva góly a čisté konto vzadu. Sme z toho šťastní.“
Juraj Jarábek, tréner Banskej Bystrice: „Hrali sme proti vicemajstrovi, ktorý postúpil v Konferenčnej lige, k čomu im gratulujem. Chalani sa zlepšili. Taktika bola jasná, urobiť defenzívny blok a vyrážať do protiútokov. Mali sme veľa situácií, ktoré sme mali riešiť lepšie, potom prišiel trest. Vypadol nám krajný obranca, chceli sme to riešiť Tóthom, ale nevyšlo to. Ramadan opäť potvrdil, že je extra trieda, pred gólom to bol smolný moment. Do druhého polčasu sme išli s tým, že s výsledkom niečo urobíme, ale po brejkovej situácií by sa nemalo stať, že dostaneme gól. Ramadan vycvičil našich stopérov, je to rozdielový hráč. Boli sme statoční, mali sme aj strelecké pokusy, ale trápime sa, nedávame góly. Keď v Dunajskej Strede nepremeníme šance, nemôže to skončiť inak.“
Už na konci prvej minúty mohol Ramadan otvoriť skóre, no trafil iba konštrukciu brány. V 25. minúte prenikajúci Jukleröd trafil v pokutovom území do ruky Tótha. Rozhodca po preskúmaní videa nariadil pokutový kop, ktorý Trusa bezpečne premenil – 1:0. Druhý polčas začali lepšie hostia, no gól strelila Dunajská Streda. V 55. minúte sa DAC dostal do protiútoku, na ktorého konci Ramadan zakončil presne – 2:0. Tretí gól Dunajskej Stredy mohol prísť v 86. minúte, keď sa Udvaros ocitol sám pred Trefilom, brankár však jeho strelu bravúrne zneškodnil.
Niké liga – 2. kolo:
FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)
Góly: 26. Trusa z 11m, 55. Ramadan, Rozhodovali: Ruc – Štrbo, Kuba, ŽK: Sylla - Szánthó, 3452 divákov
Dunajská Streda: Filipe - Trontelj, Kacharaba (46. Blažek), Nemanič, Juklerod (62. Modesto) - Sylla, Diongue, Jenčuš (80. Bationo), Ramadan (62. Owusu) - Trusa, Gagua (62. Udvaros)
Banská Bystrica: Trefil – Tóth (60. Šikula), Bakaľa, Willwéber, Kazeem Soliu (83. Aalbi) – Richtárech (60. Považanec), Slebodník, Siviček (60. Acosta) – Hanes (73. Veselovský), Polievka, Szánthó
Hlasy po zápase:
Robert Klauss, tréner Dunajskej Stredy: „Máme za sebou dobrý zápas. Hrali sme to, čo sme chceli. Oproti zápasu v Konferenčnej lige sme urobili sedem zmien v základe, ale dobre sme to zvládli. Začiatok bol výborný, mohli sme dať aj viac gólov. V závere polčasu som nebol spokojný, urobili sme dve ľahké chyby, v polčase sme si to aj povedali. Aj preto sme začali lepšie druhý polčas a výkon sme korunovali gólom. Potom sme rotovali, urobili sme viac striedaní, aby sme mali čerstvé nohy. Celkovo to bol dobrý zápas, tri body, dva góly a čisté konto vzadu. Sme z toho šťastní.“
Juraj Jarábek, tréner Banskej Bystrice: „Hrali sme proti vicemajstrovi, ktorý postúpil v Konferenčnej lige, k čomu im gratulujem. Chalani sa zlepšili. Taktika bola jasná, urobiť defenzívny blok a vyrážať do protiútokov. Mali sme veľa situácií, ktoré sme mali riešiť lepšie, potom prišiel trest. Vypadol nám krajný obranca, chceli sme to riešiť Tóthom, ale nevyšlo to. Ramadan opäť potvrdil, že je extra trieda, pred gólom to bol smolný moment. Do druhého polčasu sme išli s tým, že s výsledkom niečo urobíme, ale po brejkovej situácií by sa nemalo stať, že dostaneme gól. Ramadan vycvičil našich stopérov, je to rozdielový hráč. Boli sme statoční, mali sme aj strelecké pokusy, ale trápime sa, nedávame góly. Keď v Dunajskej Strede nepremeníme šance, nemôže to skončiť inak.“