Futbalisti DAC Dunajská Streda prehrali so Spartakom Trnava

Niké liga – 9. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 0:1 (0:0)



Gól: 52. M. Ďuriš, ŽK: Kaša, Dimun, Goure - Šulek, Zeljković. Rozhodovali: Ziemba – Bednár, Štofik, 7646 divákov



FC DAC: Popović - Pinto, Kaša, Csinger, Andzouana (80. Brunetti)– Káčer (80.Herc), Dimun, Čermák (16. Ramadan)–Trusa (80. Barišić), Goure, Gavrić (86. Niarchos)



Trnava: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša - Zeljković - Šulek, Bernát (81. Procházka), Mikovič–Ofori Ú88. RistovskiŰ, M. Ďuriš (76. Paur), Daniel (76. Azango)

Dunajská Streda 1. októbra (TASR) – Futbalisti DAC Dunajská Streda prehrali v 9. kole Niké ligy so Spartakom Trnava 0:1. O jediný gól sa v krajskom derby postaral Michal Ďuriš, ktorý skóroval v treťom zápase za sebou."Nešťastná prehra doma, po solídnom prvom polčase. Nepremenili sme dve zaujímavé možnosti. V druhom polčase nás už vystrašil neuznaný gól. Potom keď súper otvoril skóre, nedali sme pozor pri centri. Hostia to potom dobre zavreli, mali aj rýchle kontry. V takomto zápase s kvalitným súperom je dôležité, aby ste otvorili skóre a to sa nám nepodarilo.""Videli sme výborný prvý polčas, v ktorom bolo cítiť, že obidve mužstvá chceli hrať na víťazstvo. Druhý polčas sme boli jednoznačne lepší, hlavne od neuznaného gólu, čo nás nakoplo. Jediné mínus, že sme mali dať druhý a tretí gól, lebo zápas bol ešte otvorený. Ale je ešte krajšíevyhrať u súpera o gól. Dnes ma futbal bavil, chalani boli výborní, takticky to zvládli. Mali sme zaujímavú prechodovú fázu, dostávali sme do otvorených priestoroch, ktorá nechala Dunajská Streda. Hráči dnes odviedli nadštandardný výkon, a preto si odnášame tri body.