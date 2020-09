Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili nad FK Senicou 4:2 v 7. kole

FK Senica - FC DAC Dunajská Streda 2:4 (1:1)



Góly: 44., 72. Malec - 21., 60. Kalmár, 64. Divkovič, 76. Ramírez. Rozhodovali: Očenáš - Hrčka, Ferenc, bez ŽK, ČK: 79. Nemec (Senica), 1000 divákov



Senica: Fryšták – Kopečný, Carrillo, Nemec, Šimčák - Addo (68. Gallovič) - Košťál (68. Marie), Duda (80. Totka), Piroska (83. Šalata), Moses - Malec



DAC: Jedlička – Blackman, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis (90. Malý) - Schafer - Divkovič (67. Nicolaescu), Fábry, Kalmár (90. Njie), Balič (81. Bednár) - Ramírez

Senica 20. septembra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v 7. kole Fortuna ligy na pôde FK Senica 4:2 a sú suverénne na čele tabuľky s plným počtom 21 bodov.Prvé dejstvo stretnutia malo slušné tempo, hosťujúci DAC nastúpil v kompletnej zostave ako v pohárovej súťaži s Jabloncom, chýbal iba potrestaný stopér Müller. Hostí hnala dopredu početná divácka kulisa. Po počiatočných oťukávaniach udreli ako prví hostia. V 21. minúte Kalmár z priameho kopu z 25 metrov k pravej žrdi prekonal brankára Fryštáka. Domáci sa snažili, v poli boli vyrovnaným súperom, no nevychádzala im koncovka. V 35. minúte Baličovu strelu zvnútra 16-ky senický brankár vyrazil. V 41. minúte mal kapitán DAC-u možnosť skórovať z podobnej pozície z priameho kopu, ale tentokrát brankár Fryšták loptu vyrazil. Český brankár významnou mierou podržal Záhorákov aj v 42. minúte, kedy krásnou robinsonádou vyrazil gólovú hlavičku Divkoviča. Seničanom sa konečne vydarila útočná akcia na konci prvého polčasu. Malec dostal výbornú prihrávku za obranu od Mosesa a zoči-voči brankárovi Jedličkovi nezaváhal.V druhom polčase ukázala Dunajská Streda svoju vysokú kvalitu a od úvodu zatlačila Záhorákov pred ich bránu. V 60. minúte sa k odrazenej lopte po rohu dostal Kalmár a jeho prudkú strelu ešte hlavou tečoval Nemec. V 62. minúte po štandardke v sklze zakončoval domáci Malec, no gól padol na druhej strane v 64. minúte, keď Divkovič dostal priveľa priestoru pred 16-kou a tvrdkou strelou k pravej žrdi prekonal Fryštáka. Domácim sa podarilo zdramatizovať vývoj v 72. minúte, Piroskov center nadvihol stopér Kružliak, čo využil Malec a strelil svoj druhý gól v zápase. Už o štyri minúty bol opäť dvojgólový rozdiel, keď po výborne kopanej štandardke Kalmára Ramírez hlavou upravil na 2:4. Poslednou ranou do domácich radov bolo prísne vylúčenie Nemca v 79. minúte, v 82. ešte zakončoval striedajúci moldavský útočník Nicolaescu, ale Fryšták odvrátil.