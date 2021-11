Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili na trávniku Trenčína

AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)



Gól: 3. Balič. Rozhodovali: Glova – Poláček, Košecký, ŽK: Letenay - Nicolaescu



Trenčín: Kukučka – Slávik, Stojsavljevič, Jovičič, Madu – Lavrinčík – Tučný (46. Azango), Hollý (77. Ibrahim), Zubairu (87. Kupusovič), Ghali (76. Gaži) – Letenay (59. Jendrišek)



DAC: Jedlička - Vera (52. Blackman), Kružliak, Muhamedbegovič, Davis - Ciganiks (70. Zubeiru), Dimun, Andzouana (79. Moumou), Balič, Veselovský (70. Fábry) - Hahn (79. Nicolaescu)

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:2 (0:1)



Góly: 44., 86. Kyziridis. Rozhodovali: Kráľovič – E. Weiss, P. Jánošík. ŽK: Štrba, Mazan – A. Sloboda



Pohronie: Hrdlička – Blahút, Štrba, Čmovš, Záhumenský – Mazan, Pajer (28. M. Adamec), Lásik – Ladji (46. Ściślak), Lačný, Badolo



Zlaté Moravce: Kira - Čögley, M. Tóth (70. Kolesár), Menich, Čonka – A. Sloboda, Bednár – Mondek (90+4 S. Rák), Gamboš, Kyziridis (90+1 Yilmaz) – M. Švec (70. Ďubek)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)



Gól: 90. Trusa. Rozhodovali: Somoláni – Vorel, Roszbeck, Janec (LM)



Liptovský Mikuláš: Sváček – A. Krčík, D. Krčík, Hranáč, Janec – Švec (61. Laura), Václavík, Gerát (83. Voško), Pinte – Staš – Bartoš



Michalovce: Száraz – Magda, Artabe, Ranko, Mendez – Kanu (65. Popovits), Begala, Oshima – Marcin (90. Vaško), Trusa, Gembický (46. Žofčák)

Trenčín 27. novembra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase 16. kola Fortuna ligy na trávniku Trenčína 1:0. O jediný gól duelu sa postaral už v 3. min Andrija Balič.Trenčania sa nedokázali rehabilitovať za trojgólovú prehru na pôde Ružomberka a skomplikovali si situáciu v boji o prvú šestku. Rozhodujúci moment duelu prišiel už v 3. minúte, keď Andrija Balič zužitkoval Veselovského center do šestnástky. Domáci sa pokúsili rýchlo odpovedať, no s Hollého hlavičkou si v 12. min brankár Jedlička poradil. Trenčania sa snažili hrať aktívne, no hráči zo Žitného ostrova kvalitne bránili a do prestávky už súperovi neumožnili pripraviť si dobrú šancu.Po zmene strán mal najbližšie k vyrovnaniu opäť Hollý, no jeho strelu z diaľky v 69. min Jedlička pokryl. Hostia hrozili predovšetkým z protiútokov, najnebezpečnejší z nich v 78. min zle vyriešil Andzouana. Záver si DAC postrážil a Trenčania si tak pripísali tretiu prehru z uplynulých štyroch duelov.Futbalisti FK Pohronie prehrali v 16. kole Fortuna ligy s FC ViOn Zlaté Moravce 0:2.V Žiari nad Hronom sa hral duel posledného tímu s predposledným za vytrvalého drobného dažďa. Úvod mali lepší domáci, v druhej minúte Ladji preveril spoza šestnástky pozornosť brankára Kiru a v piatej po centri Záhumenského hlavičkoval Lačný vedľa žrde. Aktívnejší boli futbalisti Pohronia, ale nedostávali sa do šancí. Postupne sa začali osmeľovať hostia, začali mať viac loptu na kopačkách a hrozili najmä z pravej strany Mondekom. Tento hráč mal prvú možnosť v 27. minúte, pekne sa uvoľnil v pokutovom území, no zakončoval slabšie, lopta putovala do rúk Hrdličku. O dve minúty predviedol Mondek pekný prienik, po ktorom Švec obhodil z hranice šestnástky brankára, avšak aj bránku. Gólový moment prišiel napokon minútu pred polčasom. Najiniciatívnejší futbalista ViOn-u Mondek vyslal dobrú strelu z vnútra veľkého vápna, Hrdlička loptu vyrazil, nohami zneškodnil následnú dorážku Šveca, ale na tretiu koncovku z kopačky Kyziridisa už nemal nárok – 0:1.V druhom polčase sa Pohronie snažilo o vyrovnanie, ale dlho si nevedelo vypracovať vyloženú šancu. Niekoľko nebezpečných lôpt v šestnástke Zlatomoravčania dobre ubránili a hrozili z rýchlych kontier. Skóre sa mohlo meniť až v 66. minúte, striedajúci Ściślak zakončoval z dvanástich metrov, trafil iba Menicha, ktorý zachránil Kiru od zákroku či gólu. Ešte väčšiu šancu mal spomínaný domáci hráč o dve minúty neskôr. Strieľal z vnútra pokutového územia, brankára prekonal, avšak na čiare ho zastúpil kapitán Čögley, vyhlavičkoval loptu. Na opačnej strane mohol pridať druhý gól z kontry Mondek, technickým pokusom z pravej strany mieril tesne vedľa žrde. To už v Žiari prestalo pršať a s pribúdajúcim záverom stretnutia narastal tlak Pohronia, pri chuti bol najmä Ściślak, ale tretiu jeho strelu opäť súper dobre blokoval, neskôr z dobrej pozície Záhumenský prekopol bránku a Badolo z ľavej strany veľkého vápna obtrel loptu o brvno. A tak sa potvrdilo známe pravidlo nedáš – dostaneš. ViOn-u vyšiel brejk, Ďubek pekne vysunul Kyziridisa, ktorý sa zoči – voči Hrdličkovi v 86. minúte nemýlil – 0:2. Rozhodca ešte nadstavil sedem minút, ale dráma sa už nekonala..“Futbalisti MFK Liptovský Mikuláš prehrali v 16. kole Fortuna ligy s MFK Michalovce 0:1.V chladnom počasí v Poprade sa proti sebe v šesťbodovom zápase postavili tabuľkoví susedia z Liptovského Mikuláša a Michaloviec. Prvý polčas veľa šancí nepriniesol. V 14. minúte pohrozili hostia po rohovom kope, ale Sváček dobre zasiahol na bránkovej čiare. Liptáci vyslali prvú strelu medzi tri žrde Michaloviec až na konci 37. minúty. O minútu neskôr si domáci nerozumeli pri rozohrávke od vlastnej bránky, Begala napálil loptu z prvej, tá ale minula Sváčekovu svätyňu.V druhom polčase boli aktívnejší domáci, ktorí sa častými útočnými výpadmi tlačili do šestnástky Michaloviec. Centrované lopty ale dlho nenachádzali svojho adresáta. V 57. minúte si Liptáci prihrali po zemi a v čistej šanci sa ocitol prenikajúci Švec. Neskôr sa do dobrej príležitosti po nahrávke kapitána Bartoša dostal Gerát, ale jeho krížna strela iba orazítkovala konštrukciu hosťujúcej bránky. V 83. minúte sa pripomenuli hostia. Po Žofčákovom centri skončila lopta z kopačky Marcina v siete, gól ale pre ofsajd neplatil. Hostia sa napokon gólu dočkali v samom závere po rohovom kope, keď sa hlavou presadil Trusa.