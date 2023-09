Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v Skalici

MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)



Góly: 43. Čermák. Rozhodcovia: Smolák – Pozor, Jánošík, ŽK: Rudzan, Alves, Kousal - Čermák, Gavrič, Csinger, 2102 divákov.



Skalica: Junas - Krčík, Ranko, Palacios, Rudzan (80. Černek) - Nagy, Mášik (80. Moura) - Matejov (46. Morong), Alves (59. Gaži), Yao - Smékal (61. Kousal)



DAC: Popovič - Pinto, Kaša, Csinger, Andzouana - Káčer, Dimun, Čermák (71. Gruszkowski) - Trusa (88. Brunetti), Goure (59. Ramadan), Gavrič (71. Herc)

MFK Dukla Banská Bystrica – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1)



Góly: 59. Polievka (z 11m) - 3. Gono. ŽK: Richtárech, Godál, Uhrinčať – Nsumoh, Balaj, R. Nagy, Tumma, Moško. Rozhodovali: Očenáš – Roszbeck, Pacák. Diváci: 1450.



Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Godál, Willwéber – Migaľa (60. Pišoja), Richtárech (74. Slebodník), M. Hlinka (88. B. Ľupták), Záhumenský – Rymarenko , Arevalo (74. Hanes), Polievka



Zlaté Moravce: Slávik – Suľa (64. Majdan), Tumma, Moško, R. Nagy – Duga (79. Weir), Gono – Mondek , Čerepkai (90+1 Mijić), Nsumoh (64. Sluka) – Balaj

MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 1:5 (1:2)



Góly: 16. Marjanovič - 20. Blahút, 41. Assinor, 72. Kabongo, 79. Kováčik, 90.+2 . Rozhodovali: Dohál – Straka, Kmec.



Michalovce: Ružinský - Magda, Marjanovič, Jeřábek, Bahi - Karasjuk (82. Vaško), Zubairu - Marcin (82. Šimko), Žofčák (68. Danko), Pavúk (82. Musák) - Van Kessel (61. Adekunle)



Podbrezová: Ludha - Bartoš, Oravec, Grešák - Kováčik, Bajo (64. Paraj), Bakaľa, Blahút (86. Ďatko) - Galčík (Kabongo), Sanusi (73. Okunola) - Assinor (73. Kuzma)

Skalica 23. septembra (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase 8. kola futbalovej Niké ligy na ihrisku MFK Skalica 1:0. Hostia potvrdili domáci triumf proti Slovanu Bratislava, druhýkrát za sebou získali tri body a patrí im priebežné piate miesto. Domáci prehrali druhýkrát po sebe a sú na deviatej priečke.Domáci začali lepšie a už v 4. minúte mohli streliť gól. Strelu Ondřeja Rudzan však brankár Aleksandar Popovič vyrazil na pravú žrď svojej bránky. Po polhodine predviedol akciu Róbert Matejov, ale oba jeho pokusy zblokovali hostia. O jediný gól zápasu sa postaral v 43. minúte hosťujúci stredopoliar Aleš Čermák. Skalica bola blízko k vyrovnaniu v 60. minúte, Adam Gaži poslal loptu na hosťujúceho brankára, ten si ju zle spracoval nohou a lopta sa odrazila opäť do žrde bránky Dunajskej Stredy.Futbalisti Banskej Bystrice remizovali vo 8. kole Niké ligy na svojej pôde s predposlednými Zlatými Moravcami 1:1 a klesli na štvrtú pozíciu v tabuľke. Sériu bez prehry však natiahli na číslo sedem. Tím z Tekova zaknihoval druhý bod v tejto sezóne, na prvú výhru stále čaká.Hostia prekvapili aktívnych domácich v tretej minúte rýchlou akciou štyroch hráčov, na jej konci napol sieť Gono. Následne mohol zvýšiť na 2:0 hlavou Balaj, no Hruška loptu vyškriabal spod brvna. Futbalisti spod Urpína sa snažili o vyrovnanie, Arevalo však Slávika nepokoril a tomu na konci polčasu pomohlo brvno po teči vlastného spoluhráča Tummu. Ten však po zmene strán fauloval Arevala a nariadenú penaltu pred hodinou hry premenil Polievka. V závere mal veľkú šancu striedajúci hráč ViOn-u Majdan, ale Hrušku neprekonal, takže nerozhodný stav zotrval.Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 5:1 v sobotňajšom zápase 8. kola Niké ligy. Poskočili tak na priebežné druhé miesto v tabuľke o bod pred Žilinu, ktorú v nedeľu čaká dohrávka so Slovanom Bratislava. Hráči Michaloviec sú s jedným bodom na poslednej priečke tabuľky.Prvý polčas priniesol viacero striel na oboch stranách a napokon aj tri góly. V 13. minúte neskóroval v sľubnej šanci hosťujúci Bajo a o tri minúty išli domáci do vedenia. Po Žofčákovom centri sa k hlavičke dostal Jeřábek, ktorý loptu posunul Marjanovičovi a brankár Ludha nedosiahol na jeho strelu - 1:0. Krátko na to mal Jeřábek sľubnú šancu, no trafil len konštrukciu bránky. Hostia nevyužitú príležitosť potrestali, keď Bajovu prihrávku zužitkoval Blahút - 1:1. Favorit išiel do vedenia v 41. minúte zásluhou Assinora, ktorý profitoval z Kováčikovho centra. Aj v druhom dejstve mali oba tímy viacero šancí, no góly padali už len do michalovskej brány. V 71. minúte obrana domácich nezastavila Kabonga, ktorý obstrelil brankára Ružinského - 1:3. Hostia boli herne na koni, tretí gól ich definitívne upokojil a ich pozorná defenzíva s hroziacimi brejkami bola pre Michalovce výrazná prekážka. Hráči Podbrezovej štvrtýkrát skórovali v 79. minúte po strele Kováčika spoza šestnástky - 1:4. Definitívnu podobu výsledku dal v nadstavenom čase Okunola.