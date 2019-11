Kvalifikácia EURO 2020:

D-skupina:



Gibraltár



Gibraltár – Švajčiarsko 1:6 (0:1)



Góly: 74. Styche - 10. a 84. Itten, 50. Vargas, 57. Fassnacht, 75. Benito, 86. Xhaka



Dublin



Írsko - Dánsko 1:1 (0:0)



Góly: 85. Doherty - 73. Braithwaite



tabuľka:



1. Švajčiarsko 8 5 2 1 19:6 17*



2. Dánsko 8 4 4 0 23:6 16*



3. Írsko 8 3 4 1 7:5 13



4. Gruzínsko 8 2 2 4 7:11 8



5. Gibraltár 8 0 0 8 3:31 0

F-skupina:



Madrid



Španielsko - Rumunsko 5:0 (4:0)



Góly: 8. Ruiz, 33. a 43. Moreno, 45.+1 Rus (vlastný gól), 90.+2 Oyarzabal





Štokholm



Švédsko - Faerské ostrovy 3:0 (1:0)



Góly: 29. Andersson, 72. Svanberg, 80. Guidetti





TaQuali



Malta - Nórsko 1:2 (1:1)



Góly: 40. Fenech - 7. King, 62. Sorloth



tabuľka:



1. Španielsko 10 8 2 0 31:5 26*



2. Švédsko 10 6 3 1 23:9 21*



3. Nórsko 10 4 5 1 19:11 17



4. Rumunsko 10 4 2 4 17:15 14



5. Faerské ostr. 10 1 0 9 4:30 3



6. Malta 10 1 0 9 3:27 3

J-skupina:



Palermo



Taliansko - Arménsko 9:1 (4:0)



Góly: 8. a 33. Immobile, 9. a 64. Zaniolo, 29. Barella, 72. Romagnoli, 75. Jorginho (z 11m), 78. Orsolini, 81. Chiesa – 79. Babajan





Vaduz



Lichtenštajnsko - Bosna a Hercegovina 0:3 (0:0)



Góly: 57. Čivič, 64. a 72. Hodžič





Atény



Grécko - Fínsko 2:1 (0:1)



Góly: 47. Mantalos, 70. Galanoupulos - 27. Pukki



tabuľka:



1. Taliansko 10 10 0 0 37:4 30*



2. Fínsko 10 6 0 4 16:10 18*



3. Grécko 10 4 2 4 12:14 14



4. Bosna a Hercegovina 10 4 1 5 20:17 13



5. Arménsko 10 3 1 6 14:25 10



6. Lichtenštajnsko 10 0 2 8 2:31 2



* postúpili na EURO 2020

Dublin 19. novembra (TASR) - Futbalisti Dánska a Švajčiarska sa prebojovali na EURO 2020. Oba tímy postúpili z D-skupiny, Dánom na to v pondelkových zápasoch stačila remíza 1:1 v Írsku, Švajčiari postúpili po výhre 6:1 na pôde Gibraltáru.Situácia v D-skupine dávala pred poslednými kvalifikačnými súbojmi šancu na postup trom tímom. V priamom súboji medzi Írskom a Dánskom sa hral v prvých minútach fyzicky náročný, no opatrný, medzišestnástkový futbal, bez striel na bránu. Hru Dánov skomplikovali dve vynútené striedania, zranenie vyradilo z hry už v 13. minúte Thomasa Delayneho, v 33. musel predčasne opustiť ihrisko aj spoluhráč Juraja Kucku z Parmy Andreas Cornelius. V druhej časti hry sa hral útočnejší futbal, viac z hry mali domáci, ktorí potrebovali zvíťaziť. Dostali sa však len k závarom v 16-tke, nie k vyloženej šanci. Naopak, Dáni v 73. minúte prekvapili domácich, keď si na center za obranu nabehol útočník španielskeho Leganes Martin Braitwaite a pohotovo v páde skóroval. Zápas zdramatizovali Íri v 85. minúte nekompromisnou hlavičkou obrancu Dohertyho. "Vikingovia" však ustáli záverečný tlak domácich.Švajčiari, bez ohľadu na rezultát v stretnutí Írov a Dánov, potrebovali na postup vyhrať na pôde najslabšieho celku skupiny Gibraltáru. "Helvéti" nedopustili žiadne prekvapenie, k víťazstvu ich už v 10. minúte nasmeroval záložník St. Gallenu Cedric Itten, autor rozhodujúceho zásahu pri piatkovej (15.11.) výhre 1:0 nad Gruzínskom. Íri budú mať druhú šancu v play-off Ligy národov. V marci budúceho roka sa v nej predstaví aj národný tím Gruzínska, ktorý v kvalifikácii viedol slovenský tréner Vladimír Weiss.V skupinách F a J bolo o postupujúcich rozhodnuté už pred pondelkovými poslednými stretnutiami. V F-skupine spečatili úspešnú cestu kvalifikáciou Španieli i Švédi v domácich zápasoch. "La Furia Roja" deklasovala Rumunov 5:0, keď už po prvom polčase viedla štvorgólovým rozdielom. Švédi si po piatkovom rozhodujúcom zápase v Rumunsku poradili s Faerskými ostrovmi 3:0. Nóri mohli zápas na Malte brať ako prípravu pred jarným play-off Ligy národov, s posledným tímom tabuľky sa síce trápili, no vyhrali 2:1. Okrem Nórov sa prostredníctvom eliminácie v Lige národov môžu dostať na EURO i Rumuni.V J-skupine potvrdili svoju suverenitu Taliani, vyhrali aj desiaty zápas, po vysokom víťazstve nad Arménskom 9:1 sa rozlúčili s kvalifikáciou bez straty bodu. Jedno z najväčších prekvapení kvalifikácie, Fíni sa naopak rozlúčili prehrou, i keď gólom svojho kanoniera Teemuho Pukkiho viedli po prvom dejstve 1:0, Gréci však do 70. minúty otočili. Z J-skupiny sa vo vyraďovacích súbojoch Ligy národov predstaví Bosna a Hercegovina, tá v Lichtenštajnsku vyhrala 3:0.