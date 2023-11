Futbalisti Dánska postúpili na ME 2024 z prvého miesta

9. kolo kvalifikácie ME 2024:



C-skupina:



Taliansko - Severné Macedónsko 5:2 (3:0)



Góly: 17. Darmian, 41. a 45.+2 Chiesa, 81. Raspadori, 90.+3 El Shaarawy - 52. a 74 Atanasov







Anglicko - Malta 2:0 (1:0)



Góly: 8. Pepe (vl.), 75. Kane





E-skupina:



Moldavsko - Albánsko 1:1 (0:1)



Góly: 87. Baboglo - 25. Cikalleši (11 m)







Poľsko - Česko 1:1 (1:0)



Góly: 38. Piotrowski - 49. Souček

H-skupina:



Kazachstan - San Maríno 3:1 (1:0)



Góly: 19. a 51. Česnokov, 90.+1 Ajmbetov (11 m) - 60. Franciosi







Fínsko - Severné Írsko 4:0 (1:0)



Góly: 42. Pohjanpalo (11 m), 48. Hakans, 74. Pukki, 88. Lod







Dánsko - Slovinsko 2:1 (1:1)



Góly: 26. Maehle, 54. Delaney - 30. Janza



Bratislava 17. novembra (TASR) - Futbalisti Dánska postúpili na ME 2024. Rozhodli o tom víťazstvom nad Slovinskom 2:1 v piatkovom zápase kvalifikačnej H-skupiny. Zároveň si zabezpečili istotu prvého miesta v skupine, o druhé sa vo vzájomnom zápase popasujú Slovinci a Kazachstan. Pre Dánov to bude jubilejná 10. účasť na ME.Domáci viedli od 26. minúty gólom Joakima Maehleho, no Slovinci odpovedali už o štyri minúty po priamom kope Erika Janžu. Postupový gól domácich strelil v 54. minúte Thomas Delaney, keď sa zorientoval v šestnástke.V piatok si postup na ME definitívne zabezpečili aj reprezentanti Albánska, keď remizovali v Kišiňove s domácim Moldavskom 1:1. Bude to pre nich druhá účasť na európskom šampionáte. Albánci viedli od 25. minúty po tom, čo Sokol Cikalleši skóroval z penalty po faule domácich. V herne vyrovnanom stretnutí sa Moldavci dočkali vyrovnania v 87. minúte. Hostia nedostali loptu von z pokutového územia a Vladislav Baboglo zblízka rozhodol o deľbe bodov. Albánci sa na ME predstavia po ôsmich rokoch, na európskom šampionáte v roku 2016 obsadili 18. miesto. Šancu na postup živia aj Moldavci, ktorí sú pred posledným 10. kolom na 4. mieste.Česi v piatok remizovali v Poľsku 1:1 a priebežne sú na postupovej 2. priečke za Albánskom a o bod pred Poľskom. Poliaci už stratili šancu na účasť na ME, keďže duel s Čechmi bol pre nich posledný. O druhom postupujúcom z E-skupiny sa rozhodne v pondelňajšom zápase Česko - Moldavsko. Čechom bude k postupu stačiť aj remíza.V H-skupine zvíťazili hráči Kazachstanu nad San Marínom 3:1 a na priebežnej tretej priečke majú naďalej šancu na postup. Hráči San Marína sú naďalej bez bodu a so skóre 2:29 na poslednej 6. priečke. Kvalifikácia sa pre nich skončí pondelňajším domácim duelom proti Fínsku. Fíni v piatok zdolali Severné Írsko 4:0 a zabodovali naplno po troch prehrách. Oba tímy už nastúpili bez šance na postup.Angličania, ktorí už mali istotu prvého miesta, nezaváhali proti Malte a po výsledku 2:0 majú 19 bodov. Za nimi sú v C-skupine Taliani, ktorí zdolali Severné Macedónsko 5:2. Taliani majú rovnaký počet bodov ako tretia Ukrajina a o tom, kto z nich dvoch pocestuje na ME, sa rozhodne v pondelňajšom vzájomnom zápase v Leverkusene.