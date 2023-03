Futbalisti do 19 rokov remizovali v 5. skupine Elite round s Gréckom

kvalifikácia ME hráčov do 19 rokov - Elite round:



5. skupina



Grécko - Slovensko 1:1 (0:0)



Góly: 67. Koutsias - 50. Gajdoš







ďalší výsledok:



Írsko - Estónsko 1:0 (0:0)







tabuľka:



1. Grécko 2 1 1 0 4:1 4



2. SLOVENSKO 2 1 1 0 3:2 4



3. Írsko 2 1 0 1 2:2 3



4. Estónsko 2 0 0 2 0:4 0

Waterford 25. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti do 19 rokov remizovali vo svojom druhom zápase na turnaji kvalifikácie ME v írskom Waterforde s Gréckom 1:1. Jediný gól SR strelil v 50. minúte Artur Gajdoš.Mladí Slováci predtým na úvod turnaja zdolali domácich Írov 2:1. V tabuľke 5. skupiny im patrí so štyrmi bodmi druhé miesto za Gréckom, ktoré vedie vďaka lepšiemu skóre. Slovenskú "devätnástku" čaká v Elite round ešte stretnutie proti Estónsku (v utorok 28. marca). Na záverečný turnaj na Malte sa prebojuje iba víťaz skupiny.