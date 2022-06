Futbalisti do 19 rokov si o účasť na MS zahrajú proti Rakúsku

ME do 19 rokov



B-skupina



Banská Bystrica



Rakúsko - Srbsko 3:2 (1:1)



Góly: 25. a 56. Querfeld, 66. Wallner - 44. Lazetič, 88. Ratkov







Izrael - Anglicko 0:1 (0:1)



Gól: 6. Delap







tabuľka:



1. Anglicko 3 3 0 0 7:0 9*



2. Izrael 3 1 1 1 6:5 4*



3. Rakúsko 3 1 0 2 5:8 3x



4. Srbsko 3 0 1 2 4:9 1



* - postup do semifinále



x - účasť v baráži MS



Banská Bystrica 25. júna (TASR) - Futbalisti Rakúska budú súpermi Slovenska v utorkovom zápase o 5. miesto na ME hráčov do 19 rokov.Oba tímy obsadili vo svojich skupinách tretie miesta, ich vzájomný súboj je na programe v utorok 28. júna o 17.00 h v Senci. Víťaz si vybojuje miestenku na MS 2023 v Indonézii. Rakúšania sa odlepili z poslednej štvrtej priečky v B-skupine vďaka sobotnému víťazstvu 3:2 nad Srbmi.Víťazom B-skupiny sa stalo s plným počtom 9 bodov Anglicko, z druhého miesta sa do semifinále prebojoval Izrael. Semifinálové dvojice tvoria Anglicko - Taliansko a Francúzsko - Izrael.