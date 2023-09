Futbalisti Dukly Banská Bystrica remizovali s Ružomberkom

6. kolo Niké ligy:



MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Ružomberok 1:1 (1:0)



Góly: 24. Arevalo – 53. Bobček. Rozhodovali: Kišš – Ferenc, Vass, ŽK: Migaľa, Godál, Richtárech - Múdry, 2835 divákov.



Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Godál, Willwéber – Migaľa (52. Pišoja), Richtárech (84. Depetris), B. Ľupták (65. Hlinka), Záhumenský – Rymarenko, Arevalo (65. Slebodník), Polievka



Ružomberok: Krajčírik – Kotula, Malý, Gabriel, A. Selecký (87. A. Selecký) – Zsigmund (68. Múdry) – Gerec (87. Boďa), Domonkos (68. Tučný), Lavrinčík, Šefčík (74. Chobot) – Bobček

Mário Auxt, asistent trénera Banskej Bystrice: "Remíza je asi spravodlivá. Aj keď sme sa dostali do vedenia, boli sme dosť pasívni, nedostávali sme sa do vyložených šancí, tak ako sme chceli a neboli sme ani nebezpeční v pokutovom území. Súper dal v druhom polčase gól a vyrovnal. Chceli sme šnúru troch výhier potvrdiť aj dnes víťazstvom, nepodarilo sa nám to. Bohužiaľ, neustrážili sme vedenie, ale musíme byť vzhľadom na priebeh hry vďační aj za remízu. Ideme ďalej.“







Peter Tomko, tréner Ružomberka: "Teší ma, že sme bodovali už aj na ihrisku súpera v tejto sezóne, ale ešte viac ma teší, že i výkon tomu nasvedčoval. Išli sme až do poslednej minúty za víťazstvom, rovnako tak domáci tím. V prvom i druhom polčase sa striedali útoky z jednej strany na druhú, do prestávky mala viac príležitostí Bystrica, my sme si to nepostrážili. To nás trochu mrzí. Po zmene strán to bola z našej strany dobrá reakcia. Myslím si, že každým zápasom budeme mať väčšiu silu. Bol to inak slušný zápas v slušnej atmosfére. Berieme bod, chceli sme tri, no musíme rešpektovať aj silu súpera.“

Banská Bystrica 1. septembra (TASR) - Futbalisti Dukly Banská Bystrica remizovali v piatkovom stretnutí 6. kola Niké ligy s MFK Ružomberok 1:1 a nevyužili možnosť dostať sa priebežne na čelo súťaže. Bodovali však v piatom zápase v rade a figurujú na druhom mieste neúplnej tabuľky. Futbalisti spod Čebraťa potvrdili, že pod Urpínom vedia bodovať, neprehrali tam súťažný duel už takmer deväť rokov.V prvom polčase boli o niečo viac aktívnejší domáci a do vedenia išli v 24. minúte po centri Záhumenského, keď sa pošmykol hosťujúci Malý, takže Arevalo z asi siedmich metrov mohol pohodlne skórovať z prvej strely svojho tímu na bránku. Po zmene strán Liptáci zrýchlili hru a dokázali vyrovnať už v 53. minúte. Úspech mal mäkký center Kotulu z pravej strany, keď v malom vápne v páde zakončoval Bobček. Skóre sa už potom nezmenilo.