Futbalisti Dukly zvíťazili nad MŠK Žilina 2:1 v 14. kole FL

MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina 2:1 (1:1)



Góly: 45. Faško, 82. Polievka – 7. Galčík.

Rozhodovali: Kráľovič – Ferenc, Straka.

ŽK: Willwéber, Záhumenský, Slávik, Š. Rusnák (asistent trénera), Ščasný (tréner), Richtárech, Faško, B. Ľupták – Myslovič, Gidi.

Diváci: 3254.



Banská Bystrica: Hruška – Migaľa, Uhrinčať, Willwéber – Richtárech (90+2 Kupčík), B. Ľupták (89. Gašparovič) – Slávik (89. Pišoja), Faško, Záhumenský – Polievka (90+2 Hanes), Franko (61. Rymarenko)



Žilina: Teplan – M. Rusnák (87. Stojchevski), Leitner, Nemčík, Bari – Myslovič, Kopas, Sauer (46. Gidi) – Galčík (66. Kaprálik), Jambor (66. Jibril), D. Ďuriš.

Banská Bystrica 15. októbra (TASR) - Futbalisti banskobystrickej Dukly vyhrali v 14. kole Fortuna ligy na Štiavničkách nad MŠK Žilina 2:1 a bodovo sa dotiahli v tabuľke na svojho rivala. Víťazný gól pred viac než tri tisíc divákmi zaznamenal domáci kapitán Róbert Polievka.Skóre duelu otvoril v siedmej minúte exportnou strelou z vyše dvadsiatich metrov hosťujúci Galčík, keď si pripravil pozíciu na zakončenie a loptu poslal do pravého horného rohu Hruškovej svätyne. Dukla mohla kontrovať hlavičkou Franka, brankár Teplan zasahoval na čiare. Galčík to skúšal z 20 m aj druhýkrát, tentoraz pálil do brvna. Domáca aktivita slávila úspech v poslednej minúte prvého polčasu. Ujal sa Faškov priamy kop z pravej strany spoza šestnástky, keď loptu nik pred bránkou nezasiahol a tá pekne zapadla k zadnej žrdi. Po zmene strán mali viac šancí Bystričania, ale zachránila ich aj žrď po strele Ďuriša. Duel napokon rozhodol Polievka, ktorému nevyšla strela z prvej, ale lopta zostala pri ňom a z vnútra pokutového územia ju napokon poslal medzi žrde., tréner Dukly:tréner Žiliny: