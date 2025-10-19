< sekcia Šport
Futbalisti Dunajskej Stredy nestačili na Žilinu a prehrali 1:2
Hostia v polčase viedli už dvojgólovým rozdielom vďaka Roginičovi, Sylla v druhom polčase len skorigoval.
Autor TASR,aktualizované
Dunajská Streda 19. októbra (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy prehrali prvýkrát v tejto sezóne na domácom ihrisku, keď nestačili na Žilinu v pomere 1:2 v nedeľnom zápase 11. kola Niké ligy. Hostia v polčase viedli už dvojgólovým rozdielom vďaka Roginičovi, Sylla v druhom polčase len skorigoval.
Dunajská Streda bola hlavne v úvode zápasy aktívna. V 9. minúte Belko bravúrne zneškodnil hlavičku Djukanoviča, o štyri minúty neskôr strelu Grubera chytal opäť žilinský brankár. V 33. minúte Redzicovu strelu vo vyloženej šanci v poslednej sekunde blokoval Kaša. O minútu neskôr sa Žilina dostala do vedenia. Ďatkov center z ľavej strany Kačaraba snažil odkopnúť, loptou trafil Roginiča, ktorý z piatich metrov nemal problémy skórovať – 0:1. V 44. minúte prebehla kanonáda pred bránou Žiliny. Najprv Ramadanov center chytal Belko, odrazenú loptu poslal Redzic na brvno a takisto odrazenú loptu hlavičkoval do prázdnej brány Djukanovič, ale na čiare zachraňoval Bari.
V nadstavenej minúte prvého polčasu Žilina pridala aj druhý gól. Ramadan z polovice ihriska poslal slabú loptu do vlastnej obrany, loptu získal Roginič, ktorý postupoval na bránu a skóroval. V 53. minúte Herc mal gól na kopačkách, ale jeho krásnu strelu Belko bravúrne chytal. V 63. minúte domáci znížili, Modestov center Gagua hlavou predĺžil a dorážajúci Sylla poslal loptu do siete - 1:2. V 70. minúte DAC trafil až trikrát konštrukciu brány, postupne Redzic, Tuboly a Djukanovič boli blízko ku gólu. DAC napokon nedokázal vyrovnať a Žilina zobrala všetky body zo Žitného ostrova.
Niké liga – 11. kolo:
FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 1:2 (0:2)
Góly: 63. Sylla - 34. a 45.+3. Roginič. ŽK: Modesto, Sylla, Gruber - Bari, Roginič, Kopásek, Pavol Staňo. Rozhodovali: Dzivjak - Ferenc, Bobko, 4768 divákov
DAC: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Modesto (81. Gueye) - Gruber, Tuboly, Herc (58. Gagua) - Redzic, Djukanovič, Ramadan (58. Sylla)
Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Kapásek, Káčer (90. Hranica), Mweng, Bari (90. Svoboda) - Faško (88. Prokop), Roginič, Ďatko (74. Kóša)
Hlasy trénerov:
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Po takom zápase sme nespokojný. Mali sme určitú predstavu, ale je to stále o futbale. Domáce zápasy sa nehrajú na brvná, príležitostí, ale na góly a tie teraz dala Žilina, ktorá nás potrestala za chyby. V druhom polčase prišiel obrovský tlak, mali sme aj šance, ale musíme dať góly. Aj to prináša futbal. Musíme to zmeniť, keď chceme byť úspešný. Môžem len zagratulovať súperovi, prehrali sme si to dnes sami.“
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Dnes sme videli zaujímavý zápas, veľa šancí, hlavne u domácich. Na druhej strane, dobre sme kontrolovali priebeh. Od začiatku, prvých 12 minút, sme mali dobrý vstup. Potom réžiu zobral DAC a do šestnástky bol nebezpečný. Nám sa to podarilo vybrániť a prišli pekné dva góly Roguniča. Vedeli sme, že to zmení obraz zápasu, snažili sme hrať na protiútoky. Mali sme aj kus šťastia pri tyčkách a brvnách, ale to patrí k futbalu. Dnes sme mali aj šťastie. Obetovali sme veľa síl, pracovali sme veľa v defenzíve. Teším sa z troch bodov a z toho, že chlapci dali do zápasu všetko.“
