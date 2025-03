Futbalisti Dunajskej Stredy opäť víťazne, zdolali Žilinu

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 3:1 (2:1)



Góly: 36., 70. Ramadan, 40. Kapanadze – 16. Ďuriš. Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Yapi, Tuboly, Brunetti - Sauer, Sanusi, Kóša, Káčer, 4281 divákov.



DAC: Popovič - Kapanadze (83. Djukanovič), Kacharaba, Brunetti, Andzouana - Dimun, Bajo (83. Bassey), Herc (72. Mendez) - Yapi (31. Trusa), Barišič (72. Tuboly), Ramadan



Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Drame - Kopásek, Sauer (65. Adang), Káčer, Sanusi (65. Bari) - Iľko (65. Kóša), Jambor (76. Prokop), Ďuriš



MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 2:1 (0:0)



Góly: 52. a 74. Kyziridis - 65. Lavrinčík. Rozhodovali: Smolák - Ferenc, Straka, ŽK: Marcin, Budinský (obaja Michalovce), 593 divákov.



Michalovce: Budinský - Taraduda (86. L. Šimko), Dzotsenidze, Bednár, Bahi - Zubairu (79. Cottrell), Danko (69. Mušák) - Ramos (69. Žofčák), Taylor-Hart (69. Sivi), Kyziridis - Marcin



Ružomberok: Bačkovský - Kadlec (82. Gomola), Maslo, Malý (82. Huf), Madleňák - Mojžiš - Lavrinčík, Souček - Hladík, Boďa (53. Tučný), Domonkos (53. Božík)

MFK Skalica - AS Trenčín 1:0 (0:0)



Gól: 64. Vlasko (z 11 m). Rozhodovali: Kišš - Bednár, Roszbeck, ŽK: Pudhorocký, Vlasko, Smejkal - Bondarenko, Holúbek, ČK: 33. Bariš (Trenčín).



Skalica: Junas - Morong, Šuver, Hradecky, Gaži - Pudhorocký, Mášik (81. Hollý) - Matejov (46. Leginus), Vlasko (81. Černek), Smejkal (90. Sobczyk) - Matějka (88. Fábry)



Trenčín: Katič - Pavek (85. Doesburg), Bondarenko, Bessilé, Holúbek - Goss - Bariš, Gajdoš (85. Rojas) - Suleiman (67. Hájovský), Mikulaj (67. Emeka), Jepihhin (67. Fiala)

Dunajská Streda 15. marca (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili aj v treťom zápase jarnej časti, keď v skupine o titul v Niké lige zdolali Žilinu 3:1.Žilina bola od začiatku aktívnejšia, v 13. minúte po rohovom kope sa lopta dostala k Ďurišovi, ktorý z 20 metrov nastrelil brvno. O tri minúty bol už hráč hostí presnejší, z hranice pokutového územia prekonal Popoviča – 0:1. Po polhodine však prišli aj góly Dunajskej Stredy. V 36. minúte po rohovom kope odrazenú loptu pred bránu vrátil Andzouana na Ramadana, ktorý z päťky prekonal Belka – 1:1. O štyri minúty faulovali Trusu pred šestnástkou, rozhodca ponechal výhodu a Kapanadze z pravej strany poslal loptu do siete – 2:1. Na začiatku druhého polčasu bola aktívnejšia opäť Žilina, ale gól inkasovala. V 70. minúte po rohovom kope Kacharaba poslal spätnú prihrávku pred bránu a z blízka sa opäť presadil Ramadan. DAC ťahá už šesťzápasovú šnúru bez prehry.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce si po dvoch prehrách v najvyššej slovenskej súťaži napravili chuť. V sobotnom zápase nadstavbovej časti zvíťazili v skupine o udržanie sa nad hráčmi MFK Ružomberok 2:1 a v tabuľke sa udržali na siedmej pozícii. "Ruža" utrpela tretiu prehru v rade a je predposledná.Domáce Michalovce boli územne i strelecky aktívnejším celkom. Napriek tomu sa im podarilo otvoriť skóre až po zmene strán, keď sa po prihrávke Matúša Marcina presadil Alexandros Kyziridis. Krátko na to vyrovnal Samuel Lavrinčík, ale hostia sa z vyhliadky na bodový zisk dlho netešili. V 74. minúte rozhodol o víťazstve domácich svojim druhým gólom Kyziridis.Futbalisti MFK Skalica bodovali v piatom zápase Niké ligy za sebou. V sobotnom stretnutí nadstavbovej časti zdolali v skupine o udržanie sa hráčov AS Trenčín 1:0. V tabuľke poskočili na ôsmu priečku, Trenčania sú o dve miesta nižšie.Hostia začali lepšie, keď sa už v 6. minúte dostal do streleckej pozície Lukáš Mikulaj. Po polhodine hry však prišiel nešťastný moment, červenú kartu totiž videl kapitán Damián Bariš. Začiatkom druhého polčasu sa dostali do väčších príležitostí domáci a z pokutového kopu v 64. minúte rozhodol Ján Vlasko.