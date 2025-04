Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali s Podbrezovou

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 1:1 (1:1)



Góly: 37. Djukanovič - 20. Smékal. Rozhodovali: Valent - Štrbo, Halíček, ŽK: 72. Brunetti - 14. Koštrna, 4333 divákov.



DAC: Popovič - Kapanadze, Kacharaba (46. Dimun), Brunetti, Andzouana (86. Mendez) - Tuboly (86. Sylla), Bajo, Blaško (63. Redzič) - Trusa, Djukanovič (74. Barišič), Ramadan



Podbrezová: Danko - Mielke, Koštrna, Markovič - Kováčik, Faško (74. Deml), Chyla, Štefánik (74. Paluments) - Galčík (63. Abate), Smékal (88. Havrylenko), Yirajang (74. Paraj)

AS Trenčín - KFC Komárno 1:0 (0:0)



Gól: 53. Jepihhin. Rozhodovali: Buc – Štofík, Straka, ŽK. Špiriak (Komárno), 1005 divákov



Trenčín: Katič – Holúbek, Bessilé, Bondarenko – Pavek, Goss, Gajdoš (85. Nen Sallam), Hájovský (72. Yakubu). – Fiala (61. Nsumoh), Doesburg (72. Emeka), Jepihhin



Komárno: Dlubáč – Špiriak (65. Krivokapič), Pillár, Šimko, Rudzan – Šmehyl, Žák, Németh (65. Ožvalda), Tamás (65. Sliacky) – Bayemi (80. Tóth) – Ganbold (73. Pastorek)

MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0)



Gól: 68. Morong. Rozhodovali: Glova – Kmec, Vass, ŽK: Mášik, Fábry – Bahi, Dzotsenidze



Skalica: Junas – Gaži, Hradecky, Šuver, Morong – Mášik, Pudhorocký (89. Sobczyk) – Smejkal, Vlasko (76. Hollý), Černek (69. Leginus) – Matějka (69. Fábry)



Michalovce: Lukáč – Bahi (61. Šimko), Bednár, Dzotsenidze, Taraduda – Cottrell (61. Ramos), Mušák (61. Danko), Zubairu (64. Sivi) – Kyziridis, Žulevič (46. Adekunle), Taylor-Hart.

Dunajská Streda 5. apríla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v sobotňajšom zápase 4. kola Niké ligy skupiny o titul s FK Železiarne Podbrezová 1:1.Duel začali lepšie hostia, ktorí sa pustili od úvodu do domácich. Snaha Podbrezovej vyústila do gólu, keď sa v 20. minúte po dlhej lopte z ľavej strany presadil Smékal - 0:1. Dunajská Streda po góle prevzala iniciatívu, vytvorila si viacero dobrých príležitostí na skórovanie. V 37. minúte si v Niké lige otvoril strelecký účet Djukanovič, ktorý zužitkoval center Andzouanu a vyrovnal – 1:1. V druhom polčase bola aktívnejšia Dunajská Streda, ale aj Podbrezová viedla nebezpečné protiútoky. V 55. minúte dostal výbornú loptu na ľavej strane Smékal, ale Popovič bravúrne zakročil. Gól napokon už nepadol, Dunajská Streda remizovala s Podbrezovou a na jar je stále nezdolaná.Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 4. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa nad Komárnom 1:0. V tabuľke skupiny sa dostali na druhé miesto, keď preskočili svojho sobotňajšieho súpera. O triumfe Trenčanov rozhodol v 53. minúte Dimitri Jepihhin, ktorý hlavou zužitkoval center Adriána Fialu.Futbalisti MFK Skalica zvíťazili v 4. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa nad MFK Zemplín Michalovce 1:0. V tabuľke im patrí tretie miesto s päťbodovou stratou na Michalovčanov, ktorí sú na čele skupiny o záchranu v najvyššej slovenskej súťaži. O triumfe Skaličanov rozhodol v 68. minúte Adam Morong.