Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali s Michalovcami

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)



Góly:67. Dukanovič - 38. Cottrell, žlté karty: 51. Dzotsenidze, 87. Bednár, 90.+ Zubairu. Rozhodovali: Gemzický - Vitko, Kuba, 4075 divákov.



DAC: Filipe - Kapanadze, Kacharaba, Nemanič, Mendez (84. Modesto)–Tuboly (61. Gruber), Bajo, Djukanović - Ramadan, Trusa (84. Blaško), Sylla (61. Gagua)



Michalovce: Lukáč - Pauschek, Dzotsenidze, Bednár, Bahi - Zubairu, Cottrell–Ahl (68. Shimamura), Musák, Hart (90.+ Danko) –Paulauskas (78. Žulevič)

KFC Komárno - AS Trenčín 1:2 (1:1)



Góly: 19. Šimko - 13. Šimko (vlastný), 74. Sabljič. Rozhodcovia: Choreň - Štofik, Roszbeck, ŽK: Hájovský, Nsumoh.



Komárno: Dlubáč - Krčík (82. Ganbold), Špiriak, Šimko, Rudzan - Šmehyl, Ožvolda, Žák, Tamás (64. Pastorek) - Bayemi (75. Csóka) - Boďa (64. Mashike)



Trenčín: Katič - Pávek (57. Skovajsa), Kranthove (67. Bagin), Bessilé, Holúbek - Goss - Hájovský (75. Khan), Yakubu - Nsumoh, Sabljič, Sunday (57. Suleiman)

Dunajská Streda 26. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v úvodnom zápase novej sezóny Niké Ligy doma s MFK Zemplín Michalovce 1:1.O prvú šancu sa postarala Dunajská Streda, keď v 9. minúte Dukanovičovu spätnú prihrávku poslal Sylla z prvej tesne vedľa. Na druhej strane v 18. minúte to Musák skúšal technickou strelou, ale lopta letela vedľa. V 38. minúte išli hostia do vedenia. Po Musákovom rohovom kope poslal odrazenú loptu do siete Cottrell – 0:1. Vyrovnať mohol Trusa v 42. minúte, avšak z blízka prestrelil bránu. V druhom polčase bola Dunajská Streda aktívnejšia, to sa vyplatilo v 67. minúte. Center Kapanadzeho poslal hlavou do siete Dukanovič a vyrovnal – 1:1. V 73. minúte sa vyznamenal aj brankár Lukáč, ktorý Kapanadzeho delovku vytlačil na roh. V 75. minúte mohli viesť opäť hostia, keď najprv strelu Taylor-Harta z blízka vyrazil Felipe, odrazenú loptu poslal Zubairu nad.Futbalisti AS Trenčín zaznamenali úspešný vstup do nového ročníka Niké ligy. V sobotnom zápase 1. kola zvíťazili v Zlatých Moravciach nad hráčmi KFC Komárno 2:1. Víťazný gól vsietil štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času Franko Sabljič.Lepší vstup do stretnutia mali Trenčania. Do vedenia šli už v 13. minúte, keď si strelu Johnsona Nsumoha nešťastne zrazil do vlastnej bránky Martin Šimko. Domáci kapitán sa už o pár minút postaral hlavičkou o vyrovnanie, ale Komárno nedokázalo zužitkovať nasledovný tlak a streliť ďalší gól. Vyzeralo to, že duel smeruje k deľbe bodov, ale víťazstvo na stranu Trenčína strhol v závere Sabljič.