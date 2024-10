Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v Ružomberku

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (1:1)



Góly: 18. Lavrinčík (z 11 m) - 12. Bassey. Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Štrbo, ŽK: Tučný, Gabriel, Lavrinčík, Kelemen – Mendez, Almási, Yapi, Oritz, 1033 divákov



Ružomberok: Ťapaj – Gabriel, Köstl, Mojžiš – Gomola (46. Múdry), Lavrinčík, Luterán, Selecký – Hladík, Chrien (88. Kelemen), Tučný (60. Huf)



Dunajská Streda: Popović – Oritz, Kačaraba, Brunetti – Vitális (57. Ramadan), Herc (84. Andzouana), Bajo, Mendez – Yapi, Bassey (63. Almási), Trusa

MFK Zemplín Michalovce - FC Košice 3:2 (1:1)



Góly: 3. Marcin, 67. Danko, 73. Volanakis - 36. Bahi (vl.), 59. Miljanič. Rozhodcovia: Očenáš – Jekkel, Pacák, ŽK: Marcin, Taraduda, Sahinovič - Krivák, Niarchos, 1798 divákov



Michalovce: Sahinovič - Taraduda (90.+1 Šimko), Dzotsenidze, Volanakis, Bahi - Zubairu (83. Bednár) - Marcin (60. Pačinda), Šimamura, Žofčák (46. Danko), Kyziridis (82. Adekunle) - Ikoba



Košice: Šípoš - Kružliak, Krivák, Jakubko - Fabiš, Zsigmund (78. Gorosito), Gallovič, Magda - Faško - Miljanič (78. Jones), Bokros (18. Niarchos, 86. Dos Santos)

AS Trenčín - MFK Skalica 2:1 (0:0)



Góly: 49. Ibrahim, 56. Emeka - 67. Černek. Rozhodovali: Ziemba - Vass, Straka, ŽK: Suleiman, Emeka, Ibrahim, Donkor, Bariš - Junas, Vlasko, Kopas.



Trenčín: Katič - Pavek, Bondarenko, Stojsavljevič, Holúbek - Bariš - Hájovský (71. Djerlek), Ibrahim (90.+4 Bagin) - Suleiman (68. Donkor), Emeka, Uchegbu (90. Šefčík)



Skalica: Junas - Krčík, Podhorin, Kopas, Černek - Mášik (68. Hradecky), Nagy - Matejov (55. Fábry), Alves (55. Vlasko), Morong (68. Gaži) - Leginus (83. Yao)

Ružomberok 19. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotnom zápase 11. kola Niké ligy doma s DAC Dunajská Streda 1:1. Oba tímy čakajú na ligové víťazstvo už tri kolá.Skóre otvoril v 12. min. Nigérijčan v službách DAC–u Fortune Bassey hlavou po presnom centri Christiána Herca. O šesť minút bolo vyrovnané - Alejandro Mendez zahral rukou vo vlastnom pokutovom území a Samuel Lavrinčík nariadenú penaltu premenil na 1:1. V prvom polčase boli smerom dopredu o niečo aktívnejší hostia, po zmene strán to bola vyrovnaná partia a na skóre sa už nič nezmenilo.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili nad FC Košice 3:2 v sobotnom zápase 11. kola Niké ligy. Je to pre nich prvé ligové víťazstvo po štyroch zápasoch, resp. po troch prehrách za sebou. Na konte majú 10 bodov, Košičania o dva viac.Domáci išli do vedenia už v 4. minúte, keď Marcin na dvakrát prekonal brankára Šípoša. V 36. minúte hostia kuriózne vyrovnali, keď brankár domácich Sahihovič nezachytil prihrávku Bahiho - 1:1. Po hodine hry sa presadil Miljanič, ktorý prvým gólom v slovenskej lige poslal hostí do vedenia - 2:1. Michalovčania však predviedli ukážkový obrat, keď Danko strelou z väčšej vzdialenosti prekonal Šípoša a Volanakis v 73. minúte zakončil ofenzívnu akciu na 3:2.Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotnom stretnutí 11. kola Niké ligy nad MFK Skalica 2:1. Pre domácich to bolo len druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne v najvyššej súťaži a čakali naň od 3. augusta. V tabuľke sú s jedenástimi bodmi na priebežnom 7. mieste. Skalica figuruje s 9 bodmi na 11. priečke.Trenčania boli v prvom polčase aktívnejší, no gólu sa dočkali až po zmene strán. V 49. minúte otvoril skóre s prispením teču od brániaceho hráča Ibrahim. Domáci zdvojnásobili vedenie o sedem minút neskôr, keď Uchegba naservíroval loptu Emekovi. V 67. minúte znížil hosťujúci Černek, no Skaličanom sa už vyrovnať nepodarilo.