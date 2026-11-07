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Futbalisti Dunajskej Stredy zdolali Košice v 14. kole
Košice išli do vedenia už v 7. minúte, Rehuš postupoval dopredu z pravej strany, dobre časovanou loptou našiel Kakaya, ktorý s prispením pravej tyče poslal loptu do siete – 0:1.
Autor TASR,aktualizované
Dunajská Streda 7. novembra (TASR) - Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda odvrátili hrozbu prvej prehry v sezóne, keď dokázali otočiť domáci duel 14. kola Niké ligy a zvíťazili nad Košicami 3:2. O víťazný gól sa v 86. minúte postaral vydarenou strelou Ammar Ramadan. DAC využil zakopnutie Slovana Bratislava, ktorý iba remizoval doma s Trenčínom 2:2, a tabuľku vedie už s desaťbodovým náskokom pred úradujúcim majstrom.
Košice išli do vedenia už v 7. minúte, Rehuš postupoval dopredu z pravej strany, dobre časovanou loptou našiel Kakaya, ktorý s prispením pravej tyče poslal loptu do siete – 0:1. Vedenie hostí však netrvalo dlho, v 10. minúte Owusu našiel v strede Gaguu, ktorého strelou cez Magdu vyrovnal. V 20. minúte Košice druhýkrát v zápase viedli, po prudkom centri Madleňáka skóroval Maraš. Vyrovnať mohol Trusa v 40. minúte, ale jeho strelu z prvej Kira bravúrne vyrazil. V druhom polčase bola Dunajská Streda aktívnejšia, ale proti dobre brániacemu súperovi sa dlho nevedela presadiť. V 69. minúte Sovič mohol pridať aj tretí gól, ale z päťky prestrelil odkrytú bránu. V 79. minúte prišlo vyrovnanie, center Csóku poslal hlavou do brány Šafranko – 2:2. Záverečný tlak Dunajskej Stredy priniesol aj tretí gól, Ramadan krásnou strelou prekonal Kiru v 86. minúte a rozhodol o víťazstve 3:2.
Košice išli do vedenia už v 7. minúte, Rehuš postupoval dopredu z pravej strany, dobre časovanou loptou našiel Kakaya, ktorý s prispením pravej tyče poslal loptu do siete – 0:1. Vedenie hostí však netrvalo dlho, v 10. minúte Owusu našiel v strede Gaguu, ktorého strelou cez Magdu vyrovnal. V 20. minúte Košice druhýkrát v zápase viedli, po prudkom centri Madleňáka skóroval Maraš. Vyrovnať mohol Trusa v 40. minúte, ale jeho strelu z prvej Kira bravúrne vyrazil. V druhom polčase bola Dunajská Streda aktívnejšia, ale proti dobre brániacemu súperovi sa dlho nevedela presadiť. V 69. minúte Sovič mohol pridať aj tretí gól, ale z päťky prestrelil odkrytú bránu. V 79. minúte prišlo vyrovnanie, center Csóku poslal hlavou do brány Šafranko – 2:2. Záverečný tlak Dunajskej Stredy priniesol aj tretí gól, Ramadan krásnou strelou prekonal Kiru v 86. minúte a rozhodol o víťazstve 3:2.
Niké liga - 14. kolo:
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Košice 3:2 (1:2)
Góly: 10. Magda (vlastný), 80. Šafranko, 86. Ramadan – 7. Kakay, 20. Maraš. Rozhodovali: Choreň – Hancko, Bobko, ŽK: Kakay, Dimun, Sovič (všetci Košice), 4780 divákov.
DAC: Filipe – Csóka, Blažek, Nemanič, Jukledor – Owusu, Ouro, Bationo (73. Šafranko), Ramadan – Trusa (80. Sylla), Gagua (89. Kačaraba)
Košice: Kira – Magda, Moore, Damjanovič (89. Mateáš) – Kakay, Dimun (55. Sovič), Lichý, Gallovič (46. Palumets), Madleňák – Maraš (69. Kahvič), Rehuš (55. Seguchi)
FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Košice 3:2 (1:2)
Góly: 10. Magda (vlastný), 80. Šafranko, 86. Ramadan – 7. Kakay, 20. Maraš. Rozhodovali: Choreň – Hancko, Bobko, ŽK: Kakay, Dimun, Sovič (všetci Košice), 4780 divákov.
DAC: Filipe – Csóka, Blažek, Nemanič, Jukledor – Owusu, Ouro, Bationo (73. Šafranko), Ramadan – Trusa (80. Sylla), Gagua (89. Kačaraba)
Košice: Kira – Magda, Moore, Damjanovič (89. Mateáš) – Kakay, Dimun (55. Sovič), Lichý, Gallovič (46. Palumets), Madleňák – Maraš (69. Kahvič), Rehuš (55. Seguchi)
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Robert Klauss, tréner Dunajskej Stredy: „V prvom polčase sme mali veľa takých situácií, ktoré boli pre nás nové. Prehrávali sme dvakrát, museli sme otáčať, a to bola nová skúsenosť. Nakoniec sme to zvládli. V prvom polčase sme robili chyby v obrane, góly padli po našich chybách. Mali sme aj šance, dali sme aj gól. V prestávke sme si povedali, že musíme zostať trpezliví a dať góly. Tlak sme využili a strelili sme dva góly. Vedeli sme, že Košičania majú kvalitu. Aj tým, že sme v obrane neboli dnes dobrí, bolo treba urobiť viac, ale vyšlo to. Občas sú aj zápasy, keď nie vždy všetko vyjde, ale verili sme. Za mentalitu hráčov som veľmi šťastný. Možno, keď si zajtra pozriem zápas, nebudem už taký šťastný, lebo budem vidieť aj taktické chyby, ale teraz prežívam šťastné chvíle.“
Peter Černák, tréner Košíc: „Vedeli sme, akú ma Dunajská Streda formu a kvalitu. Vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché. Chceli sme eliminovať silné stránky súpera a to sa nám darilo. Dostali sme sa dvakrát do vedenia, na konci sme niektoré situácie neustrážili a inkasovali sme dva góly a neberieme ani bod. Odohrali sme dobrý zápas. Ak by sme uhrali proti Dunajskej Strede v dvoch zápasoch lepší výsledok, mali by sme body. Dunajská Streda nás dostala pod tlak, vypracovala si územnú prevahu. Ak by sme premenili tutovku na 3:1, tak zvíťazíme. Mrzí nás to, chalani zápas odmakali. Chýba nám vytúžený bod.“
Robert Klauss, tréner Dunajskej Stredy: „V prvom polčase sme mali veľa takých situácií, ktoré boli pre nás nové. Prehrávali sme dvakrát, museli sme otáčať, a to bola nová skúsenosť. Nakoniec sme to zvládli. V prvom polčase sme robili chyby v obrane, góly padli po našich chybách. Mali sme aj šance, dali sme aj gól. V prestávke sme si povedali, že musíme zostať trpezliví a dať góly. Tlak sme využili a strelili sme dva góly. Vedeli sme, že Košičania majú kvalitu. Aj tým, že sme v obrane neboli dnes dobrí, bolo treba urobiť viac, ale vyšlo to. Občas sú aj zápasy, keď nie vždy všetko vyjde, ale verili sme. Za mentalitu hráčov som veľmi šťastný. Možno, keď si zajtra pozriem zápas, nebudem už taký šťastný, lebo budem vidieť aj taktické chyby, ale teraz prežívam šťastné chvíle.“
Peter Černák, tréner Košíc: „Vedeli sme, akú ma Dunajská Streda formu a kvalitu. Vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché. Chceli sme eliminovať silné stránky súpera a to sa nám darilo. Dostali sme sa dvakrát do vedenia, na konci sme niektoré situácie neustrážili a inkasovali sme dva góly a neberieme ani bod. Odohrali sme dobrý zápas. Ak by sme uhrali proti Dunajskej Strede v dvoch zápasoch lepší výsledok, mali by sme body. Dunajská Streda nás dostala pod tlak, vypracovala si územnú prevahu. Ak by sme premenili tutovku na 3:1, tak zvíťazíme. Mrzí nás to, chalani zápas odmakali. Chýba nám vytúžený bod.“