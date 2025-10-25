< sekcia Šport
Futbalisti Dunajskej stredy zvíťazili na pôde MFK Zemplín Michalovce
Hostia viedli už po šiestich minútach hry zásluhou senegalského útočníka Aliouneho Syllu.
Autor TASR
Michalovce 25. októbra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom zápase 12. kola Niké ligy na pôde MFK Zemplín Michalovce 4:2. Mužstvo zo Žitného ostrova rozhodlo o plnom bodovom zisku v druhom polčase, v ktorom strelilo tri góly. Dunajská Streda sa posunula v neúplnej tabuľke na 2. miesto s 22 bodmi, Zemplínčania sú štvrtí a majú štyri body menej.
Hostia viedli už po šiestich minútach hry zásluhou senegalského útočníka Aliouneho Syllu. Do prestávky vyrovnal Ben Cottrell a misky váh naklonil na domácu stranu po dvoch minútach druhej časti Gytis Paulauskas. Otočku v prospech hostí zariadili medzi 68. až 70. minútou Damir Redzic s Ammarom Ramadanom, gólovú poistku pridal z pokutového kopu v 89. minúte striedajúci Viktor Djukanovič.
Niké liga - 12. kolo:
MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:4 (1:1)
Góly: 20. Cottrell, 46. Paulauskas – 7. Sylla, 68. Redzic, 70. Ramadan, 89. Djukanovič (z 11 m). Rozhodcovia: Choreň – Straka, Halíček, ŽK: Begala - Mendez, Djukanovič
Michalovce: Lukáč – Čurma, Park (75. López), Bednár, Dzotsenidze, Pauschek – Brosnan (75. Ahl), Cottrell (76. Zubairu), Ramos (66. M. Begala), Taylor-Hart – Paulauskas
D. Streda: Popovič – Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez (82. Modesto) – Tuboly (90.+1 Herc) – Udvaros (63. Ramadan), Gruber (64. Gagua) – Redzic, Sylla (63. Ouro), Djukanovič
