Futbalisti Elche a Athletica Bilbao si delili body za bezgólovú remízu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Ďalší zápas medzi Celtou Vigo a Realom Sociedad San Sebastia skončil výsledkom 1:1.

Madrid 19. októbra (TASR) - Futbalisti Elche a Athletica Bilbao si v deviatom kole španielskej La Ligy delili body za bezgólovú remízu. Výsledkom 1:1 sa skončil duel medzi Celtou Vigo a Realom Sociedad San Sebastian.

Rayo Vallecano zvíťazilo na trávniku Levante 3:0. Súper Slovana Bratislava v Konferenčnej lige zaznamenal druhú výhru za sebou.



La Liga - 9. kolo:

FC Elche - Athletic Bilbao 0:0



Celta Vigo - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:0)

Góly: 20. Duran - 89. Soler. ČK: 45+1. Starfeit (Vigo) po 2 ŽK



UD Levante - Rayo Vallecano 0:3 (0:2)

Góly: 12. a 25. de Frutos, 65. Garcia
.

