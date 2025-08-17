Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
< sekcia Šport

Futbalisti FC Chelsea vstúpili do ročníka remízou s Crystal Palace

Marc Cucurella z Chelsea v akcii počas futbalového zápasu Premier League medzi Chelsea a Crystal Palace v Londýne, nedeľa 17. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Chelsea mala výraznú územnú prevahu, do priestoru brány však vyslala iba tri strely.

Autor TASR
Londýn 17. augusta (TASR) - Futbalisti FC Chelsea vstúpili do nového ročníka anglickej Premier League remízou. „The Blues“ odohrali nedeľný zápas 1. kola doma bez gólov proti Crystal Palace. Plný bodový zisk si pripísali hráči Nottinghamu Forest po víťazstve 3:1 nad Brentfordom.

Chelsea mala výraznú územnú prevahu, do priestoru brány však vyslala iba tri strely. Crystal Palace povzbudený triumfom nad Liverpoolom v FA Community Shield vystrelil štyrikrát. Hostia raz aj skórovali, gól Eberechiho Ezeho z 13. minúty však napokon neplatil po zásahu VAR-u.

Nottingham rozhodol o svojom víťazstve už v prvom polčase. Dvakrát sa strelecky presadil novozélandský útočník Chris Wood, skóroval aj Dan Ndoye. Nottingham vstúpil do sezóny ideálne aj napriek tomu, že v príprave nevyhral ani jeden zo siedmich duelov.



Premier League - 1. kolo:

Nottingham Forest - FC Brentford 3:1 (3:0)

Góly: 5. a 45.+2. Wood, 42. Ndoye - 78. Thiago (z 11 m)



FC Chelsea - Crystal Palace 0:0

