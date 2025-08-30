< sekcia Šport
Futbalisti FC Chelsea zvíťazili nad FC Fulhamom 2:0
So siedmimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky najvyššej anglickej súťaže.
Autor TASR
Londýn 30. augusta (TASR) - Futbalisti FC Chelsea zvíťazili v 3. kole Premier League v londýnskom derby nad Fulhamom 2:0. So siedmimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky najvyššej anglickej súťaže. „The Blues" sa ujali vedenia v 45+10. minúte, keď sa po rohu presadil hlavou Joao Pedro. V 56. minúte spečatil ich triumf Enzo Fernandez z pokutového kopu.
Premier League - 3. kolo:
FC Chelsea - FC Fulham 2:0 (1:0)
Góly: 45+10. Pedro, 56. Fernandez (z 11 m)
