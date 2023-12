Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali s AS Trenčín 0:0

Niké liga – 17. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – AS Trenčín 0:0



Rozhodovali: Smolák – Bednár, Vorel, ŽK: Brunetti, Niarchos - Ibrahim, Akila, Bariš, Gajdoš, ČK: 19. Barišič (DAC), 3925 divákov



DAC: Popovič - Alex Pinto, Kaša, Brunetti, Mendez - Dimun, Vitális (90.+ Herc), Čermák (63. Káčer) - Andzouana (33. Gruszkowski), Barišič, Trusa (63. Niarchos)



Trenčín: Dias – Kmeť, Bondarenko, Stojsavljević, Kozlovský (86. Skovajsa) – Bariš – Ibrahim (63. Akila), Gajdoš (86. Hájovský) – Gong (63. Jude), Kupusović, Soares (+90. Sousa)

hlasy po zápase:



Xisco Munoz, tréner DAC: "Oba tímy išli do zápasu s cieľom vyhrať. Priebeh ovplyvnila červená karta, po ktorej sme museli zmeniť systém hry. Zamerali sme na bezpečnosť. Vieme, kde je sila Trenčína, hlavne v krídelných priestoroch. Dôležitá je rovnováha, preto vzadu treba udržať nulu, dnes sa to podarilo. Mali sme 2-3 vyložené šance, po ktorých sme mohli streliť gól. Bod je pre obe strany dobrý."







Ilija Stolica, tréner Trenčína: "Obe mužstvá chceli vyhrať, ukázať svoj štýl. Pre mňa bolo dôležité, že som videl na svojom mužstve snahu o dominanciu s loptou aj bez lopty. Červená karta dostala DAC do úlohy, keď musel viac brániť. Z našej strany tam boli nábehy za obranu s cieľom využiť početnú prevahu. Mali sme ich urobiť viac, aby sme boli úspešní."

Dunajská Streda 10. decembra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v nedeľnom zápase 17. kola Niké ligy s AS Trenčín 0:0. Domáci hrali už od 19. minúty bez vylúčeného Barišiča, ale Trenčín dlhú presilovku nevyužil a už osem duelov čaká na ligové víťazstvo.Dunajská Streda je po druhej bezgólovej remíze za sebou v tabuľke piata s rovnakým bodovým ziskom ako štvrtá Podbrezová. Trenčín je siedmy, za Banskou Bystricou zaostáva iba o skóre.