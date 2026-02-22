Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti FC Janov zvíťazili v 26. kole Serie A nad FC Turín

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

V neúplnej tabuľke figurujú na 14. mieste.

Autor TASR
Rím 22. februára (TASR) - Futbalisti FC Janov zvíťazili v 26. kole talianskej Serie A nad FC Turín 3:0. V neúplnej tabuľke figurujú na 14. mieste o skóre pred svojím nedeľňajším súperom.



Serie A - 26. kolo:

FC Janov - FC Turín 3:0 (2:0)

Góly: 22. Norton-Cuffy, 40. Ekuban, 83. Messias, ČK: 45+2. lkhan (Turín)
