Futbalisti FC Košice prišli o sériu 16 zápasov bez prehry
Autor TASR,aktualizované
Prešov 19. apríla (TASR) - Futbalisti FC Košice prišli o sériu 16 zápasov bez prehry, keď v stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa podľahli domácemu Tatranu Prešov 1:2. Košičania sú naďalej na 7. mieste, „koňare“ sa ani po prvej ligovej výhre od konca novembra neodlepili z poslednej priečky tabuľky.
Prešovčania nastúpili do duelu v špeciálnych dresoch venovaných 100. výročiu narodenia klubovej legendy Ladislava Pavloviča a hneď v úvode využili nepripravenosť košickej obrany. V druhej minúte sa Begala najlepšie zorientoval v šestnástke a presnou strelou otvoril skóre. O chvíľu neskôr Souček využil nepozornosť a pošmyknutie Dabrowského a z polovice ihriska zvýšil vedenie. Poľský brankár však podržal svoje mužstvo, keď v závere polčasu zneškodnil príležitosti Barbosu a Medvedeva. Hostia mali v druhom dejstve viac z hry, no Bajzovu bránu nedokázali výraznejšie ohroziť. Prešov mohol v 71. minúte pridať definitívu, no hlavička Bondarenka mierila tesne vedľa. Košice ešte znížili v nadstavenom čase zásluhou Lichého, no na vyrovnanie sa už nezmohli.
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Erik Havrila, tréner FC Tatran Prešov: „Veľmi dôležité víťazstvo. Chalanov musím pochváliť, splnili sme taktický plán, s ktorým sme do zápasu išli. Chceli sme dať gól do 15. minúty, čo sa nám podarilo. Filip Souček strelil veľmi pekný gól na 2:0 a potom sa nám už hralo ľahšie. Mali sme ešte na konci polčasu príležitosti, aby sme pridali tretí zásah a druhé dejstvo ľahšie kontrolovali. V ňom nás súper viac zatlačil, museli sme byť v defenzíve kompaktnejší, ale nepustili sme ich do veľkej príležitosti.“
Peter Černák, tréner FC Košice: „Priebeh zápasu ovplyvnili rýchle dva góly. V oboch situáciách sa nakopili nejaké chyby, súper sa krásne presadil z polovice, čo ovplyvnilo celé stretnutie. Ťažko sme sa dostávali do streleckých pozícií, vždy sme mali o dotyk viac, alebo sme situáciu premeškali. Prešov bol dobre kompaktný a zorganizovaný. Nepodarilo sa nám dať včas kontaktný gól, aby sme s výsledkom ešte vedeli niečo urobiť.“
Futbalisti MFK Skalica triumfovali v šiestom kole nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Niké lige nad AS Trenčín 4:1. Domáci dokázali po dvoch stretnutiach naplno bodovať a získať dôležité body v boji o záchranu. V tabuľke sú na predposlednej 11. pozícii s 26 bodmi, rovnako ako desiate Komárno. Hostia naopak našli po štyroch stretnutiach premožiteľa, naďalej sú však na ôsmom mieste s 36 bodmi.
Skaličania rozhodli o svojom triumfe v priebehu necelých 32 minút, keď sa postupne presadili Damián Bariš, Petr Pudhorocký a Erik Daniel. Jediný gól AS Trenčín dal v 30. minúte Cody Davis.
MFK Skalica - AS Trenčín 4:1 (2:1)
Góly: 26. a 74. Pudhorocký, 19. Bariš, 50. Daniel - 30. David. Rozhodovali: Smolák – Pozor, Juhos, ŽK: Uljaky, Bariš, Morong - Poom, Goos, 439 divákov.
Skalica: Junas – Suľa, Ujlaky, Šuver, Morong – Nagy (80. Smejkal), Bariš – Abdullahi (87. Gaži), Pudhorocký (80. Onyedika), Daniel (87. L. Šimko) – Potočný (59. Mášik)
Trenčín: Katič – Pavek (79. Bangs), Križan, Diouf (70. Adamkovič), Brandis – Poom, Goss (46. Kam), Mikulaj – Soares (79. Skovajsa), David (79. Doesburg), Hájovský
FC Tatran Prešov - FC Košice 2:1 (2:0)
Góly: 2. Begala, 10. Souček - 90.+3 Lichý. Rozhodovali: Očenáš - Štrbo, Vorel, ŽK: Taraduda, Menich - Metu, Lichý, 4945 divákov.
Prešov: Bajza - Taraduda, Menich, Bondarenko - Kotula, Souček (72. Bernát), Begala (86. Simon), Medvedev, Sipľak (62. Tatolna) - Barbosa (62. Sagna), Regáli (72. Masaryk)
Košice: Dabrowski - Kakay, Magda, Ďurko - Kovács, Dimun (50. Lichý), Metu (76. Gallovič), Lukačevič - Julardžija (50. Sovič) - Perišič (76. Čerepkai), Miljanič (31. Rehuš)
