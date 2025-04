Futbalisti FC Košice remizovali s FK Železiarne Podbrezová

Niké liga - 7. kolo nadstavbovej časti - skupina o titul:



FC Košice - FK Železiarne Podbrezová 1:1 (1:1)



Góly: 17. Faško (z 11 m) - 2. Smékal. Rozhodcovia: Ziemba - Vass, Bobko, ŽK: Jones - Deml., 4159 divákov.



Košice: Šípoš - Jakubko, Krivák, Innocenti - Fabiš (67. Bokros), Gallovič, Zsigmund (90. Jakúbek), Domik (67. Magda) - M. Faško - Niarchos (83. Sovič), Jones (67. Dos Santos)



Podbrezová: Danko - Paraj, Koštrna, Mielke - Štefánik (88. Juritka), Chyla (83. Luka), Š. Faško, Yirajang - Palumets (78. Gavrylenko) - Deml (78. Markovič), Smékal (78. Abate)





Košice 26. apríla (TASR) - Futbalisti FC Košice remizovali v sobotňajšom zápase 7. kola skupiny o titul v Niké lige s FK Železiarne Podbrezová 1:1. Košičania naďalej figurujú na 5. mieste so štvorbodovým náskokom práve na Podbrezovú.Už v 2. minúte išli hostia do vedenia, keď Daniel Smékal zblízka potrestal chybu brankára Dávida Šípoša, ktorý nespracoval loptu. Košičania vyrovnali po štvrťhodine hry zásluhou Michala Faška, ktorý premenil pokutový kop po faule Filipa Mielkea na Lukáša Fabiša - 1:1. V druhom polčase bol ku gólu najbližšie striedajúci útočník hostí Lionel Abate, no skóre sa už nezmenilo. Podbrezová nezvíťazila v deviatom zápase v rade.Roman Skuhravý, tréner FC Košice:Štefan Markulík, tréner FK Železiarne Podbrezová: „