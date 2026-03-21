Futbalisti FC Košice -zdolali FC Tatran Prešov 2:1
Prešovčania sú naďalej predposlední so štvorbodovou stratou na Ružomberok.
Autor TASR
Košice 21. septembra (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili nad FC Tatran Prešov 2:1 v sobotňajšom zápase 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa. Svoju sériu bez prehry natiahli už na desať zápasov a v tabuľke poskočili na 7. miesto pred Trenčín. Prešovčania sú naďalej predposlední so štvorbodovou stratou na Ružomberok.
V 11. minúte obranca hostí Šimko rukou zasiahol loptu po centri Kovácsa a Čerepkai z penalty otvoril skóre - 1:0. Hostia sa dlho nevedeli dostať na dostrel košickej brány, no v 38. minúte bol blízko vyrovnania Regáli, ktorý však v sľubnej šanci neskóroval. Po následnej akcii Košičanov mohlo platiť nedáš-dostaneš, no Rehuš trafil iba do hornej žrde.
Domáci sa druhýkrát radovali v 52. minúte a hoci ich gól neplatil pre ofsajd, o štyri minúty už bolo všetko podľa pravidiel. Košičania rozvinuli ofenzívnu akciu, v ktorej sa k strele dostal Gallovič a aj vďaka teču prešovského hráča zvýšil na 2:0. Domáci kontrolovali dvojgólový náskok, ktorý mohol v závere zvýšiť Lukačevič, ale Bajza zneškodnil jeho strelu. Hostia znížili v nadstavenom čase, keď domáci obranca Krivák po rohovom kope neustrážil Taraduda, ktorý hlavičkou upravil na 2:1.
3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
skupina o udržanie sa:
FC Košice - FC Tatran Prešov 2:1 (1:0)
Góly: 12. Čerepkai (11 m), 56. Gallovič - 90.+1 Taraduda Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Štofik, ŽK: Perišič, Kakay.
Košice: Dabrowski - Kóša, Krivák, Kružliak - Kovács (60. Kakay), Zsigmund, Gallovič, Madleňák (77. Lukačevič) - Sovič (77. Julardžija) - Čerepkai (90.+2 Miljanič), Rehuš (60. Perišič)
Prešov: Bajza - Revenco (46. Kotula), Taraduda, Bondarenko, Tatolna - Medvedev, Šimko (60. Bernát) - Masaryk (72. Sagna), Olejník (81. Souček), Regáli - Barbosa (61. Simon)
V 11. minúte obranca hostí Šimko rukou zasiahol loptu po centri Kovácsa a Čerepkai z penalty otvoril skóre - 1:0. Hostia sa dlho nevedeli dostať na dostrel košickej brány, no v 38. minúte bol blízko vyrovnania Regáli, ktorý však v sľubnej šanci neskóroval. Po následnej akcii Košičanov mohlo platiť nedáš-dostaneš, no Rehuš trafil iba do hornej žrde.
Domáci sa druhýkrát radovali v 52. minúte a hoci ich gól neplatil pre ofsajd, o štyri minúty už bolo všetko podľa pravidiel. Košičania rozvinuli ofenzívnu akciu, v ktorej sa k strele dostal Gallovič a aj vďaka teču prešovského hráča zvýšil na 2:0. Domáci kontrolovali dvojgólový náskok, ktorý mohol v závere zvýšiť Lukačevič, ale Bajza zneškodnil jeho strelu. Hostia znížili v nadstavenom čase, keď domáci obranca Krivák po rohovom kope neustrážil Taraduda, ktorý hlavičkou upravil na 2:1.
3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
skupina o udržanie sa:
FC Košice - FC Tatran Prešov 2:1 (1:0)
Góly: 12. Čerepkai (11 m), 56. Gallovič - 90.+1 Taraduda Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Štofik, ŽK: Perišič, Kakay.
Košice: Dabrowski - Kóša, Krivák, Kružliak - Kovács (60. Kakay), Zsigmund, Gallovič, Madleňák (77. Lukačevič) - Sovič (77. Julardžija) - Čerepkai (90.+2 Miljanič), Rehuš (60. Perišič)
Prešov: Bajza - Revenco (46. Kotula), Taraduda, Bondarenko, Tatolna - Medvedev, Šimko (60. Bernát) - Masaryk (72. Sagna), Olejník (81. Souček), Regáli - Barbosa (61. Simon)