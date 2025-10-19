< sekcia Šport
Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Zemplín Michalovce 3:2
Košičania majú po druhom víťazstve v sezóne na konte sedem bodov a naďalej figurujú na poslednom 12. mieste.
Autor TASR,aktualizované
Košice 19. októbra (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Zemplín Michalovce 3:2 v 11. kole Niké ligy. V druhom polčase prehrávali 0:2, no napokon sa postarali o víťaznú premiéru trénera Františka Straku. O ich triumfe rozhodol Karlo Miljanič gólom v 87. minúte. Košičania majú po druhom víťazstve v sezóne na konte sedem bodov a naďalej figurujú na poslednom 12. mieste. Michalovce prehrali prvýkrát po troch víťazstvách a majú 18 bodov.
Michalovčania vstúpili do zápasu sebavedomo a v úvodných minútach viackrát zamestnali defenzívu Košíc. Sľubnú šancu mal najmä Paulauskas, no zblízka neprekonal Šípoša. Košičania postupne vyrovnali hru, ale ich ofenzívne akcie neviedli k vážnejšej príležitosti. V 34. minúte išli Michalovce do vedenia, keď Dzocenidze skóroval po rohovom kope Linaresa - 0:1. Košice vstúpili do druhého polčasu s cieľom vyrovnať, no organizovanú obranu hostí nedokázali prekvapiť a v 53. minúte inkasovali druhýkrát. Na dlhú loptu od Bednára si nabehol Cottrell a preloboval Šípoša - 0:2. Košičania sa vrátili do zápasu v 68. minúte, keď striedajúci Jones po individuálnej akcii prestrelil Lukáča. Domáci ožili a v 77. minúte využil ich eufóriu Gallovič, ktorý zvnútra šestnástky vyrovnal - 2:2. Obrat domácich zavŕšil v 87. minúte Miljanič, keď zakončil rýchlu ofenzívnu akciu - 3:2.
Niké liga, 11. kolo
FC Košice - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (0:1)
Gól: 68. Jones, 77. Gallovič, 87. Miljanič - 34. Dzocenidze, 53. Cottrell. Rozhodcovia: Marhefka - Hrmo, Jánošík, ŽK: Krivák, Jones, Kružliak - Bednár, Dzotsenidze 5076 divákov.
Košice: Šípoš - Kružliak, Krivák, Madleňák - Magda (63. Kakay), Zsigmund, Jakúbek, Gallovič (90.+4 Teplan), Kovács (63. Jones) - Perišič (46. Miljanič), Čerepkai
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzocenidze, Pauschek - Cotrell, Zubairu (90.+2 Lopez), Linares (76. Danko) - Brosnan (76. Ahl), Paulaskas, Taylor-Hart (90.+2 Bahi)
hlasy /zdroj: TASR/:
František Straka, tréner FC Košice: „Som veľmi rád, že sme dokázali zvládnuť tento zápas. Tlak bol naozaj veľký. Prvý polčas sme odohrali vo veľkom kŕči. Počas nedávnych dní som na tréningoch videl obrovské odhodlanie, no v prvom polčase tam bola obrovská nervozita a snaha hrať na istotu. Spravili sme dve fatálne chyby, ktoré nás stáli dva góly. Veľmi ma teší reakcia tímu za stavu 0:2. Je dôležité mať na lavičke hráčov, ktorí prinesú impulz, šťavu a agresivitu. To sa nám podarilo. Nehrali sme už až tak komplikovane ako v prvom polčase. Som veľmi rád aj za hráčov, pretože mali obrovskú vôľu a chuť. Apeloval som na bojovnosť, osobné súboje a srdce. Hráčom patrí veľká vďaka.“
Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: „Dnes nám futbal ukázal horšiu tvár. Asi 65 minút sme mali zápas pod kontrolou, no jedným momentom sa hlavy hráčov prepli do iného módu. Dovtedy súper nemal nejaké brejkové situácie. Po prvom inkasovanom góle sme začali mať strach a to nie je dobre. Prepadávali sme hlbšie v zóne. Chýbala mi väčšia viera v závere zápasu. Futbal prináša aj takéto veci. Musíme sa naučiť zvládať takéto zápasy. Mali sme to dobre rozohraté, no odchádzame bez bodov.“
